Allvarlig oljekris hotar – Sverige riskerar stagflation

Världen står inför den värsta oljekrisen någonsin, varnar IEA. Kombinationen av krympande ekonomi och stigande priser riskerar att leda till stagflation i Sverige, samtidigt som regeringen kritiseras för långsam reaktion.

Beskedet väcker misstanken att det blivit något strul med Rosenbads faxmaskiner, precis som under tsunamin för drygt tjugo år sedan. Informationen om krisens allvar tycks nämligen ha tagit osedvanligt lång tid på sig för att nå regeringskansliet.

Ett par dagar senare meddelade IEA att 400 miljoner fat olja skulle tas från de strategiska reserverna, den största användningen av dessa nödlager någonsin. Detta eftersom ”de utmaningar som vi står inför på oljemarknaden saknar motstycke i omfattning”, enligt IEA-chefen Fatih Birol. Samma man förklarade att världen stod inför den värsta oljekrisen någonsin, större än 1970-talets två chocker och Rysslands krig mot Ukraina tillsammans och att världens ledare inte verkade ha förstått allvaret.

För att vara rättvis så har Elisabeth Svantesson pratat om hotet från krisen tidigare men några konkreta insatser förutom sänkt bensinskatt har inte synts till. Nu är det tydligen skarpt läge. Således har regeringen kallat ”kunniga och berörda aktörer” till möte på måndag för att informera sig om läget (58 dagar in på kriget) samt ”undersöker möjligheter till åtgärder”.

I efterhand är det alltid lätt att se kriser komma men just det här isberget har varit synligt i många veckor för alla som orkat masa sig upp till soldäck. En förklaring till den till synes nedsatta reaktionsförmågan från regeringen i Sverige och i andra länder är att man har hoppats på en snabb lösning av konflikten. Det har varit lätt att tro på en sådan, i alla fall för de som använder Donald Trumps Truth Social-konto som främsta informationskälla.

En ovilja att skrämma upp vanliga människor i onödan kan också ha spelat in liksom en kalkyl kring de politiska förlusterna av att tvingas komma med dåliga nyheter. Detta går att sympatisera med. Vad är det då som väntar? En föraning kom i samband med statistik som släpptes på torsdagen.

Den visade att inköpschefsindex i Europa, som mäter aktiviteten i näringslivet, backade till under nivån 50 i april, vilket indikerar att ekonomin krymper. Samtidigt visade en undersökning att europeiska företag höjde sina priser i den snabbaste takten sedan 2022. Kriget i Iran fick häromdagen Tyskland, Europas största ekonomi, att sänka sin prognos för BNP-tillväxten i år från 1 procent till magra 0,5 procent och till 0,9 procent under 2027 från tidigare 1,3 procent.

Det är beska besked från Sveriges största handelspartner som kommer att påverka oss. Kombinationen krympande eller stillastående ekonomi och stigande priser kallas på ekonomspråk för stagflation. Begreppet blev känt under 1970-talet. Alltså när de där oljekriserna som är betydligt mindre allvarliga än dagens drabbade världen.

Det slår dubbelt – hög inflation gör att människors pengar räcker till mindre samtidigt som en svag ekonomi gör att det blir svårare att få och behålla jobb. Även företag får dubbla problem på halsen – kostnaderna stiger och efterfrågan sjunker när kunderna har mindre pengar att göra av med. Hur jobbigt det är vet redan många svenskar. Stagflation var precis vad som inträffade under 2022 och 2023.

Under 2023 krympte Sveriges BNP med 0,2 procent samtidigt som inflationen var 8,5 procent. Ganska få har sina bästa ekonomiminnen från det året. Ett annat bekymmer med stagflation är att det försätter centralbankerna i en svår situation. Normalt sett ska ju räntan höjas när priserna drar iväg för mycket, men när inflationen beror på yttre störningar snarare än en överhettad ekonomi gör högre räntor att lågkonjunkturen förvärras.

Till och med riksbankschefen Erik Thedéen tog till s-ordet i sin mun. Det är en signal som bör tas på allvar. För Sverige kommer Irankrisen vid sämsta möjliga tillfälle. Ekonomin var tänkt att ta fart i år.

Enligt regeringens senaste prognos i samband med vårbudgeten den 13 april spåddes BNP växa med 2,8 procent i år och 2,5 procent nästa år. Den prognosen kan nog förpassas till arkivet märkt ”Besvikelser vi minns”, en samling som torde uppta minst ett par skåp på finansdepartementet. Redan före kriget kom signaler om att ekonomin går sämre än vad många hoppats på med en ganska svag BNP-tillväxt under januari och februari. Sverige har redan fyra knackiga år bakom sig.

Ju längre tiden går utan ett tydligt lyft desto svårare blir lågkonjunkturen att bryta. Det är nu uppenbart att ekonomin behöver ytterligare någon form av hjälp.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Björnattack i Polen och politiska händelser i SverigeEn kvinna dödades av en björn i Polen. I Sverige presenteras valplattformar, analyseras museifinansiering, utreds matförgiftningar och hot mot skolor samt SSAB-anställda.

Read more »

Händelser i Sverige och världen: Häktning, golf, SM-finaler, nedskärningar och åtalEn sammanfattning av aktuella händelser, inklusive en häktning, golfresultat, en SM-final i bordtennis, personalnedskärningar hos Meta, ett åtal vid Utrikesdepartementet och internationella händelser.

Read more »

Ukrainas interceptor-drönare eftertraktade världen överEfter framgångar på slagfältet har omvärlden fått upp ögonen för Ukrainas ”drönarjägare”.

Read more »

På tv inatt: Marvel-stjärnan räddar världen från nazister i förbisedd spionthriller från 2018Vissa berättelser låter högst osannolika, men är likväl högst verkliga. Så mycket får sägas om Moe Berg, en basebollspelare som under andra världskriget rekryterades av amerikanska regeringen för att ta sig in i fiendeland och döda tyskarnas kärnvapenexpert innan han kan utveckla massförstörelsevapen.

Read more »

Oljetopp: Kriget styr världen mot förnybar energiEnergikrisen som följt Irankriget är en vändpunkt för den fossila bränsleindustrin och styr permanent världen mot förnybara resurser, säger Fatih Birol, chef för det internationella energiorganet IEA, till The Guardian.

Read more »

Larmade om risker före tågolyckan i DanmarkRedan 2024 varnades Lokaltog om att det fanns risker för en allvarlig olycka.

Read more »