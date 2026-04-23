Allvarlig tågolycka i Danmark – inga rapporter om skadade svenskar

En frontalkollision mellan två tåg på Gribskovbanan nära Hillerød har utlöst en stor räddningsinsats. Polisen bekräftar att alla skadade har transporterats till sjukhus, men kan ännu inte kommentera skadornas omfattning. Inga rapporter om skadade svenska medborgare har inkommit.

En allvarlig tågolycka inträffade på torsdagsmorgonen på Gribskovbanan , belägen nära Hillerød , cirka tre mil norr om Köpenhamn. Olyckan, som involverade en frontalkollision mellan två tåg, har utlöst en omfattande räddningsinsats .

Polisen i Nordsjälland bekräftar att de fortfarande arbetar på platsen och genomför tekniska undersökningar, vilka förväntas pågå under en längre tid. I nuläget finns inga rapporter om skadade svenska medborgare, men polisen avvaktar ytterligare information. Räddningstjänsten har lyckats få en överblick över situationen, men insatsen är fortfarande i full gång. Enligt uppgifter från räddningstjänsten, publicerade på X (tidigare Twitter), har alla skadade individer transporterats bort från olycksplatsen med ambulanser och helikopter.

Passagerare som inte uppvisade fysiska skador har samlats på en särskild uppsamlingsplats för att få vård och stöd. Kommunen har mobiliserat resurser för att underlätta räddningstjänstens arbete och försöker samtidigt samla in mer information om händelseförloppet. Kommunens representanter uttrycker djup chock och omtanke för alla inblandade i olyckan. Insatschefen på plats, Josephine Schack Thorsen, beskriver scenen för danska TV2 som ganska våldsam.

Hon rapporterar att tågen kolliderade frontalt och att vrakdelar ligger utspridda överallt. Inredningen i tågen, inklusive säten, är kraftigt skadad och ligger ned. Det faktum att alla passagerare och personal kunde ta sig ut ur tågen är ett positivt tecken, men skadornas omfattning är fortfarande oklar. Polisen undviker att kommentera skadornas art och omfattning i detta tidiga skede av utredningen, men lovar regelbundna uppdateringar när mer information blir tillgänglig.

Fokus ligger nu på att säkra olycksplatsen, genomföra noggranna tekniska undersökningar och ge stöd till de drabbade.

Denna tågolycka har väckt stor oro och medkänsla, och det är avgörande att rapporteringen är korrekt och ansvarsfull. Utredningen av olyckan kommer att fokusera på att fastställa orsaken till kollisionen och om eventuella säkerhetsbrister bidrog till händelsen. Det är för tidigt att spekulera i orsaken, men tekniska fel, mänskliga faktorer eller yttre omständigheter kan alla vara inblandade. Polisen kommer att samarbeta med andra relevanta myndigheter, inklusive tågoperatören och transportmyndigheten, för att genomföra en grundlig utredning.

Målet är att förhindra att liknande olyckor inträffar i framtiden och att säkerställa en säker och pålitlig tågtrafik. Den fortsatta räddningsinsatsen och utredningen kommer att följas noga av både danska och svenska medier





Allvarlig tågolycka i Danmark – Sverige erbjuder hjälpEn tågolycka har inträffat i Danmark mellan Hillerød och Kagerup. Fyra personer är kritiskt skadade och 17 patienter vårdas. Sverige har erbjudit sin hjälp till Danmark.

Sverige erbjuder hjälp efter tågolyckan i DanmarkStatsminister Ulf Kristersson har erbjudit Danmark svensk hjälp efter den allvarliga tågolyckan utanför Köpenhamn. Olyckan inträffade på Gribskovbanan och räddningsarbetet pågår fortfarande.

