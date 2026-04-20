Allvarliga arbetsmiljöproblem vid SSAB:s anläggning leder till fackligt skyddsstopp och polisutredning

Efter att ett tjugotal anställda insjuknat på SSAB:s arbetsplats har polisen inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott och facket har lagt ett skyddsstopp fram till dess att en fullgod riskanalys presenterats.

Den omfattande problematiken vid SSAB :s anläggning i norra Sverige har eskalerat under de senaste veckorna efter att ett tjugotal anställda rapporterat om allvarliga hälsoproblem i direkt anslutning till sin arbetsmiljö . Situationen har nått en kritisk punkt där säkerheten för personalen har blivit högsta prioritet, vilket lett till att stålbolaget tvingats avbryta allt markarbete vid den aktuella platsen sedan den 3 april.

Polismyndigheten har i sin tur inlett en förundersökning gällande misstänkt arbetsmiljöbrott för att utreda om bolaget brustit i sitt ansvar att tillhandahålla en trygg arbetsplats. Under de inledande undersökningarna uttryckte förundersökningsledare Patrik Åström vid polisen sin oro inför de forensiska teamens arbetsvillkor. Det fanns en uppenbar risk för att de experter som skickats till platsen skulle kunna utsättas för farliga substanser, vilket skapade en osäkerhet kring huruvida platsen ens var säker nog att beträda för vidare teknisk bevisning. Denna osäkerhet speglar den frustration som finns hos de anställda, då de befinner sig i en situation där de drabbats av oidentifierade besvär utan att veta vad de har exponerats för. Fackförbundets ombudsman, Mats Wennberg, har varit en drivande kraft bakom de krav som ställs på SSAB innan verksamheten kan återupptas. Enligt Wennberg är det i dagsläget omöjligt för arbetarna att vidta korrekta skyddsåtgärder när den bakomliggande orsaken till sjukdomsfallen fortfarande förblir okänd. Han betonar att facket kräver en genomgripande och högkvalitativ risk- och konsekvensanalys innan de ger sitt godkännande till att arbetet återupptas. Detta skyddsstopp blir en naturlig förlängning av den paus som redan rådde på platsen, men signalerar en betydligt stramare hållning från arbetstagarorganisationernas sida. Det råder en bred enighet om att man inte kan chansa med människors hälsa och att transparens kring arbetsmiljöns status är ett absolut krav för framtida drift. Situationen har blivit en symbolfråga för arbetsmiljöarbetet inom tung industri, där kraven på säkerhet ställs mot behovet av effektiv produktion. SSAB:s ledning och deras kommunikationsavdelning har valt en försonlig ton under den pågående krisen. Martin Gidlund, kommunikatör på SSAB, bekräftar att bolaget har tagit till sig informationen om skyddsstoppet och att de nu för en dialog med samtliga inblandade parter. Ambitionen framåt är att gemensamt sätta sig ner för att diskutera hur verksamheten kan starta upp igen under kontrollerade former som garanterar personalens trygghet. Bolaget befinner sig nu under press att leverera svar på vad det är som orsakat personalens ohälsa och hur de planerar att sanera eller förändra rutinerna för att eliminera riskerna framöver. För SVT som mediehus kvarstår uppdraget att bevaka denna process med saklighet och opartiskhet, särskilt i en tid då de drabbade arbetarna väntar på konkreta besked. Att rapportera om händelseförloppet kräver noggrannhet, då fakta i akuta skeden ofta är begränsade. Fokus ligger fortsatt på att belysa de anställdas situation samtidigt som man följer den rättsliga och fackliga processen i takt med att ny information blir tillgänglig för allmänheten





