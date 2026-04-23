Allvarliga brister hos läkare utbildade utomlands hotar patientsäkerheten

En granskning visar att läkare utbildade i Öst- och Centraleuropa ofta saknar grundläggande kompetens, vilket utgör en risk för patientsäkerheten. Kritiken riktas mot EU-direktiv som automatiskt godkänner dessa utbildningar och mot bristen på åtgärder från regeringen.

Under de senaste åren, mellan 2020 och 2025, har en oroande trend uppmärksammats inom svensk sjukvård . Ett ökande antal läkare , utbildade vid universitet i Öst- och Centraleuropa, har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av sina arbetsgivare.

Dessa anmälningar pekar på allvarliga brister i grundläggande medicinsk kompetens hos de berörda läkarna, vilket utgör en direkt risk för patientsäkerheten. Detta problem ses som en allvarlig systemkris som är oacceptabel för ett välfärdsland som Sverige och kräver omedelbara åtgärder. Problemet illustreras av fall där legitimerade läkare på svenska vårdcentraler uppvisar bristande förmåga att hantera första patientkontakter, utför undersökningar i felaktig ordning och gör förändringar i medicineringen utan tillräckligt underlag. Detta belyses i P1:s program Kaliber, ”Genvägen till läkarlegitimation”.

Den nuvarande processen för antagning till svenska läkarutbildningar baseras främst på gymnasiebetyg och resultat från högskoleprovet, där höga krav ställs. Läkarutbildningen i Sverige är omfattande, 5,5 år, följt av obligatorisk AT-tjänstgöring (18–21 månader) och därefter minst fem års specialisttjänstgöring (ST). Intresset för att studera medicin utomlands ökade markant under perioden 1991–1996, och läkarprogram på engelska i länder som Polen, Ungern, Tjeckien, Lettland, Litauen, Bulgarien och Rumänien blev populära, även för de som inte uppfyllde de höga kraven för svenska läkarutbildningar.

Ett EU-direktiv innebär att dessa utländska läkarutbildningar automatiskt ska godkännas, och mellan 2020 och 2025 har 1 700 svenskar erhållit läkarlegitimation efter studier vid dessa universitet. Sedan början av 2010-talet har flera granskningar och artiklar avslöjat kunskapsluckor och kompetensbrist hos läkare utbildade i Öst- och Centraleuropa jämfört med de som utbildats i Sverige. Orsakerna till detta är väl dokumenterade och inkluderar förekomsten av fusk, korruption och generella brister i utbildningskvaliteten vid vissa av dessa universitet.

Granskningar i Svenska Dagbladet (2012) och Aftonbladet (2023) har belyst dessa problem. Den 25 mars 2026 publicerade Ekot en granskning, ”Genvägen till läkarlegitimation”, som visar att nya läkare med bristande kunskaper och minimal patientkontakt kan erhålla svensk legitimation på så kort tid som fyra veckor. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann (KD) uttrycker sin oro och hänvisar till EU-direktivet, medan högskoleminister Lotta Edholms (L) statssekreterare Maria Nilsson säger att situationen låter mycket allvarlig.

Sveriges Läkarförbund kräver att regeringen agerar, men upplever att frågan inte prioriteras tillräckligt. Det är avgörande att åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare kompetensbrist och bristande ansvarstagande. Precis som snabba åtgärder vidtagits mot gängkriminalitet, bör insatser riktas mot att stoppa oseriösa utbildningar. Antagningskraven för svenska läkarstudenter är höga, men för svenskar som studerat utomlands är kraven betydligt lägre.

Svenska läkare är redan hårt belastade och måste dessutom lägga tid på att handleda kollegor med utländsk examen. Konkreta åtgärder som att stoppa antagningar till dessa universitet, begränsa CSN-stödet till medicinstudier i Sverige och införa kunskapsprov för läkare med utländsk examen från Öst- och Centraleuropa är nödvändiga. När EU-direktiv hotar välfärdssamhället och människors hälsa, har regeringen ett ansvar att agera, även om det innebär att gå emot direktiven





DagensArena / 🏆 28. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Läkare Patientsäkerhet Utbildning Sjukvård EU-Direktiv

United States Latest News, United States Headlines

