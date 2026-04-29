Allvarliga brott, it-problem och internationella kriser – en sammanfattning av aktuella händelser

En översikt över de senaste nyheterna, inklusive en dom för grova övergrepp, gängkriminalitet, ekonomiska nedgångar, it-problem och internationella händelser.

Flera allvarliga brott har uppmärksammats i Sverige den senaste tiden. En man i 30-årsåldern har dömts till sju års fängelse av Gävle tingsrätt för grova övergrepp mot flickor i åldrarna nio till 14.

Övergreppen ska ha pågått mellan 2020 och 2025, och mannen, som var lärarvikarie i Gävleborgs län, misstänks ha uppmanat offren till självskadebeteende på distans. Polisen upptäckte brotten efter att en flicka larmat om vad hon utsatts för, och en husrannsakan ledde till beslag av material från ett stort antal flickor, totalt 27 identifierade offer. Parallellt har en 23-åring med kopplingar till ett kriminellt nätverk i Stockholm dömts till livstids fängelse för inblandning i flera grova brott under den senaste våldsvågen.

Hans brottslighet har kopplingar till bland annat en handgranatsexplosion i en närbutik i Södertälje under sommaren 2024, samt gripandet av en 15-åring som bar på ett automatvapen på Stureplan i september 2024, med syftet att mörda en gängtopp. Dessa händelser understryker den allvarliga situationen kring gängkriminaliteten i Sverige. Utöver dessa brott har även ekonomiska och tekniska problem rapporterats. Börsens OMXS-index har backat 0,4 procent på grund av kvartalsrapporter och aktier som handlas utan utdelningsrätt.

Region Sörmland drabbats av omfattande it-problem, vilket påverkar flera interna system och regionens webbplats, vilket försvårar kontakten med vården. På sportfronten flyttar stavhoppsstjärnan Armand Duplantis till Monaco, men inte på grund av skatteskäl. Internationellt har Irankriget lett till en ökning av EU:s importkostnader för fossila bränslen med 27 miljarder euro, men Sverige lyfts fram som ett föredöme tack vare sin energimix med förnybara källor och kärnkraft.

Slutligen har Fifa beslutat att höja ersättningen till de landslag som deltar i sommarens VM-turnering för herrar, för att kompensera för höga omkostnader





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brott Gängkriminalitet Ekonomi It-Problem Sport Internationellt

United States Latest News, United States Headlines

Företag anklagas ha förfalskat fakturor för Norrbotniabanan – Trafikverket polisanmälerAllvarliga missförhållanden har uppmärksammats kring avverkningen för Norrbotniabanan på sträckan Dåva-Skellefteå. Detta menar Trafikverket som nu häver kontraktet med entreprenören.

Read more »

Regeringen varnar: Risk för flygbränslebristRegeringen varnar nu för risken att det uppstår brist på flygbränsle till följd av kriget i Mellanöstern. Utvecklingen slår redan mot marknaden och kan få allvarliga konsekvenser för svensk flygtrafik. ”Vi har ingen aning om hur länge det här pågår”, säger statsminister Ulf Kristersson.

Read more »

Svensk delegation reser till Tunisien för att stoppa gängkriminalitetJustitieminister och rikspolischef besöker Tunisien för att förhandla om ett samarbetsavtal och adressera hotet från svenska gängkriminella som opererar från landet. Fokus ligger på Foxtrot-nätverket och nyckelpersoner misstänkta för allvarliga brott i Sverige.

Read more »

Blandade Nyheter: Från Rysk Inblandning till SkogsbränderEn sammanfattning av de senaste nyheterna, inklusive politiska händelser i USA och Storbritannien, brott i Sverige, sportnyheter och en historisk upptäckt i Kalmarsund.

Read more »

Mordförsök i Kristianstad – två allvarligt skadadeTvå unga män hittades skadade i Kristianstad under tisdagseftermiddagen. Männen ska ha allvarliga skador som de har fått av ett vasst föremål. Polisen har kunnat gripa en jämnårig man som nu ska förhöras.

Read more »

Hjärnor bakom våldsdåd i Stockholm avslöjadeEn 23-åring döms för att ha organiserat en rad allvarliga våldsdåd i Stockholmsområdet, inklusive en sprängning i Södertälje. Han misstänks ha gett instruktioner i realtid via hörlurar till de som utförde dåden. Kopplingar till Dalennätverket och konflikten med Foxtrotnätverket utreds.

Read more »