Allvarliga livsmedelsbrister på Lisebergs järnvägsrestaurang utmanar säkerheten

Miljöfürvaltningen har återigen funnit allvarliga hygienproblem på Järnvägsrestaurangen på Liseberg, inklusive svartmögel och ingrodd smuts. Kontrollen avslöjade risker för sjukdomsframkallande bakterier, vilket kan resultera i ett vite på 30 000 kronor. Verksamhetschefen erkänner felbedömning av arbetsbelastning.

Järnvägsrestaurangen på Liseberg står inför ett hot om ett vite på 30 000 kronor efter att en återkommande livsmedelsinspektion avslöjat allvarliga hygienproblem. Kontrollen genomfördes av miljöförvaltningen som fann brister som riskerar att leda till sjukdomsframkallande bakterier.

Vid den senaste inspektionen noterades flera grova fel, inklusive svartmögel och ingrodd smuts på ytor som väggar, kylskåp och handtag. Dessutom upptäcktes rödmögel i diskmaskinen och gammal disk som lämnats orent i flera dagar. Stora delar av köket beskrevs som mycket smutsiga, vilket utgör en direkt risk för gästernas hälsa. Verksamhetschefen Karl Grafström erkänner att man hade felbedömt arbetsbelastningen för dagen, vilket ledde till att vissa rengöringsuppgifter inte blev avslutade ordentligt.

Han betonar att situationen tas på största allvar och att åtgärder implementeras för att undvika framtida problem





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Liseberg Järnvägsrestaurangen Miljöförvaltningen Livsmedelshantering Hygien

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