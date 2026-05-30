Allvarliga ögonskador efter laseranvändning i norska russebussar

Flera norska ungdomar har fått allvarliga ögonskador efter att kraftiga lasrar använts under studentfester. Polisen hittade lasrar i 12 av 13 kontrollerade russebussar. Samtidigt skadades tre personer i en båtolycka i Agder.

Flera norska ungdomar har fått allvarliga ögonskador efter att kraftiga lasrar använts under studentfiranden. Polisen och norska strålsäkerhetsmyndigheten DSA genomförde kontroller av så kallade russebussar - festbussar som används av studenter - i Bærumsområdet.

I 12 av 13 bussar hittades lasrar med hög effekt, vilket lett till skador som krävt sjukhusvård. - Detta är mycket allvarligt, inte minst med tanke på de incidenter vi har haft med droger och lasrar den senaste tiden, säger DSA:s direktör Per Strand i ett uttalande. Samtidigt inträffade en båtolycka i Agder där en båt kraschade in i en brygga. Tre ungdomar fördes till sjukhus, varav två flögs till Stavanger och en transporterades med ambulans.

Ingen av de fem ombord hamnade i vattnet, men räddningstjänsten hade svårt att få loss en person ur båten. - Det är fyra enheter från räddningstjänsten på plats och eventuellt två till på väg. Det ska ryka från taket, säger Linda Hysén på SOS Alarm. I ett annat fall har en man i 40-årsåldern skadats allvarligt efter ett bråk där polisen misstänker att ett tillhygge använts.

Händelserna understryker vikten av säkerhet under studentfiranden och behovet av ökad kontroll. Myndigheterna uppmanar till försiktighet och påminner om att olagliga lasrar kan orsaka permanenta ögonskador. Samtidigt fortsätter polisen att utreda båtolyckan och det misstänkta våldsdådet. Nyhetsbyråer rapporterar att studentfesterna ofta präglas av överdrifter, men att de senaste incidenterna visar på allvarliga risker.

Föräldrar och skolor uppmanas att prata med ungdomar om farorna med lasrar och andra farliga föremål. Polisen i Norge har inlett en särskild insats för att förhindra fler olyckor under studenttiden. Händelserna har väckt debatt om regleringen av lasrar och alkoholkonsumtion under studentfiranden. Flera politiker har krävt skärpta lagar och bättre övervakning.

Samtidigt pågår vård av de skadade, och läkare varnar för att ögonskador kan vara bestående. Båtolyckan utreds av polisen, som misstänker att hastighet eller oaktsamhet kan ha orsakat kraschen. De drabbade familjerna har fått stöd av krisgrupper. Myndigheterna betonar att säkerhet alltid måste gå före festligheter, och att ansvarstagande är avgörande för att undvika tragedier.

Den norska regeringen har utlovat en översyn av reglerna kring laseranvändning och studentfester. Ytterligare information väntas inom kort





