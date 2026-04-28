Allyson Felix siktar på OS-comeback i Los Angeles 2028

Friidrottsstjärnan Allyson Felix, med 11 OS-medaljer och 20 VM-medaljer, planerar en comeback till OS 2028 i hemstaden Los Angeles. Hon inspireras av atleter som tävlar på hög nivå i 40-årsåldern och vill utmana förväntningarna på kvinnliga idrottare.

Allyson Felix , en av friidrottshistoriens mest framgångsrika kvinnliga sprinters, har nu offentliggjort sin ambition att göra comeback och tävla i OS 2028 i Los Angeles .

Med en imponerande meritlista som inkluderar elva olympiska medaljer och tjugo världsmästerskapsmedaljer, står Felix som den mest dekorerade kvinnliga sprinten någonsin och den mest framgångsrika amerikanska friidrottsutövaren genom tiderna. Hennes beslut att lägga skorna på hyllan kom 2022, efter att hon säkrat ett guld och ett brons vid världsmästerskapen i Eugene. Men nu, mot alla odds, siktar hon på att representera sitt land i hemma-OS. Felix är medveten om utmaningarna som väntar.

Hon erkänner att hon vid 40 års ålder sannolikt inte kommer att vara på sin fysiska topp. Hon betonar dock att hennes motivation inte handlar om att återfå tidigare glans, utan om att utforska sina gränser och inspirera andra. Hon uttrycker en tydlig vision för sin satsning och hoppas att den mottas med förståelse och respekt.

Hennes beslut att återvända till tävlingsbanan är inte bara en personlig utmaning, utan också ett statement mot samhällets förväntningar på kvinnliga idrottare i en viss ålder. Hon nämner idrottare som Tom Brady, LeBron James och Lindsey Vonn som inspirationskällor, individer som fortsätter att prestera på högsta nivå trots sin ålder. Dessa atleter har visat att ålder inte behöver vara ett hinder för att fortsätta sträva efter sina drömmar och utmana sig själva.

Felix beskriver sin comeback som en reaktion mot de begränsningar som ofta påläggs kvinnor, särskilt efter att de har blivit mödrar. Hon ifrågasätter normen att kvinnor i hennes ålder förväntas prioritera familjen framför sina egna ambitioner. Hon vill visa att det är möjligt att kombinera moderskap med en fortsatt idrottskarriär på elitnivå. Hennes initiativ handlar om att våga vara sårbar, att utmana konventioner och att inspirera andra att följa sina passioner, oavsett ålder eller samhällets förväntningar.

Hon vill visa att det är okej att fortsätta drömma stort och att sträva efter att uppnå det som verkar omöjligt. Om hon lyckas kvalificera sig, kommer OS i Los Angeles att bli hennes sjätte olympiska spel, en bedrift som ytterligare cementerar hennes plats i friidrottshistorien. Hennes resa är inte bara en personlig triumf, utan också en symbol för styrka, uthållighet och mod.

Det är en berättelse om att aldrig ge upp sina drömmar, oavsett vilka hinder som står i vägen. Hon vill vara en förebild för unga idrottare, särskilt flickor, och visa dem att de kan uppnå vad de än sätter sig för, om de bara vågar tro på sig själva och kämpa för sina mål





