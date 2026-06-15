Alpina Återvänder till Sverige: Förenade Bil Ny Importör

Alpina, den tyska exklusiva biltillverkaren, gör återkomsten till svenska marknaden och har utsett Förenade Bil i Malmö till officiell importör från och med maj 2019. Detta sker efter en tidigare period 1985-1991 då samma företag representerade märket i Sverige. Andreas Bovensiepen, vd för Alpina, förklarar att den svenska marknaden har stort påfrestande intresse med en stor beståndsdelen äldre bilar och engagerade bilentusiaster. Förenade Bils Joakim Söderström uttrycker stor entusiasm över att återföra Alpina till Sverige och lyfter fram maritans unika kombination av lyx och dynamiska köregenskaper. Artikeln ger ytterligare information om Alpinas produktionsprocess där varje bil monteras med Alpina-komponenter vid BMWs fabriker och färdigställs i Tyskland, samt att kunder kan beställa handtillverkade interiörer. Dessutom nämns Alpinas sidogren vinhandel och deras omfattande kundbas.

Alpina börjar återigen sälja sina bilar i Sverige . Från maj 2019 kommer Förenade Bil i Malmö att bli den officiella importören av dessa examinerade modeller.

Förenade Bil var tidigare importör mellan 1985 och 1991, vilket innebär att de nu tar tillbaka marcket. Detta besked har följts av ett entusiastiskt långt utdrag om merket, dess historia och produktionsprocess. Andreas Bovensiepen, vd för ALPINA, berättar att Sverige redan har en stor fond av äldre Alpina-modeller och att många svenskar är engagerade bilälskare. Han tillägger att de har märkt ett ökat intresse från nordiska marknader, vilket gör dem övertygade om att Sverige har exceptionellt potential.

Förenade Bils ägare Joakim Söderström är lika glad återkomsten och prisar Alpinas rykte för att kombinera lyx med sportprestationer. Bolaget beskriver med stolthet att varje Alpina byggs i samarbete med BMW och färdigställs på huvudkontoret i Tyskland. Unika detaljer som handtillverkade interiörer och individuella produktionsplåtar lyfts fram. Slutligen noteras att Alpina också driver ett vinbolag och har en global kundbas.

Title: Alpina Återvänder till Sverige: Förenade Bil Ny Importör Description: Alpina, den tyska exklusiva biltillverkaren, gör återkomsten till svenska marknaden och har utsett Förenade Bil i Malmö till officiell importör från och med maj 2019. Detta sker efter en tidigare period 1985-1991 då samma företag representerade märket i Sverige. Andreas Bovensiepen, vd för Alpina, förklarar att den svenska marknaden har stort påfrestande intresse med en stor beståndsdelen äldre bilar och engagerade bilentusiaster.

Förenade Bils Joakim Söderström uttrycker stor entusiasm över att återföra Alpina till Sverige och lyfter fram maritans unika kombination av lyx och dynamiska köregenskaper. Artikeln ger ytterligare information om Alpinas produktionsprocess där varje bil monteras med Alpina-komponenter vid BMWs fabriker och färdigställs i Tyskland, samt att kunder kan beställa handtillverkade interiörer. Dessutom nämns Alpinas sidogren vinhandel och deras omfattande kundbas.

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