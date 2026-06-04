Älvdalens kommun går stabsläge för att hantera vårdbrist

Kommunen har uträttat etstabsläge för att möta ökat vårdbehov; angående bemanningsåtgärder, omfördelning, semestern och kompetenskarta. Direktören framhåller önskan att upprätta trygg vård för alla brukare.

Älvdalens kommun har meddelat att den har gått upp i stabsläge i syfte att hantera bristen på vård- och omsorgspersonal. Beslutet grundar sig på flera faktorer som inkluderar ökat vårdbehov inför sommaren, brist på sjuksköterskor och undersköterskor samt ett större ansvarsområde för hemsjukvården.

Enligt kommunens upplysningar har detta krävt en omstrukturering av personalresurser, där bemanningspersonal kommer att anlitas och existerande personal omfördelas för att möta de nya behoven. Dessutom kommer kommunens ledning att se över semesterplaneringen och göra en systematisk kartläggning av kompetenser inom hela organisationen. Stabslägets innebörd är att kommunen introducerar en samordnad beslutsprocess där resurser snabbt kan mobiliseras och beslut kan fattas med högre prioritet när det gäller vård- och omsorgsfunktioner.

Detta är ett verktyg som används när vanliga administrativa strukturer bedöms vara otillräckliga för att hantera akuta personalbrister. Målet är tydligt: varje brukare ska fortsatt kunna ta emot den vård och omsorg de behöver, även om vissa tjänster och insatser kan behöva prioriteras efter medicinska behov. Kommunens forskning har visat att ett stabsläge hjälper till att optimera resursanvändningen och garanterar att kritiska tjänster förblir tillgängliga även under perioder av påfrestande personalbrist.

Kommundirektören Kristian Koivumäki betonade vikten av allas solidaritet i denna situation. Han påpekade att samarbete mellan olika avdelningar, föräldrar och brukare blir mer kritiskt än någonsin. Kommunen har också deklarerat sitt engagemang i att vara transparent med information till allmänheten. Med tanke på den komplexa situationen förväntas informationen vara uppdaterad löpande, men i första rummet ligger fokus på att säkerställa en trygg och säker vård för alla inblandade.

Detta beslut kommer att följa de nationella riktlinjerna för hälso- och sjukvård samt socialt skydd, med ett tydligt mål att tillgodose våra brukares behov på ett respektfullt och effektivt sätt





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Stabsläge Vårdpersonal Bemanning Hemvård Resursplanering

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