Alzecure Pharma släpper informationsdokument om företrädesemission

Bioteknikbolaget Alzecure Pharma har släppt informationsdokumentet för sin företrädesemission på 30 Mkr. Emissionsguiden visar en positiv och en ny negativ flagga.

Bioteknikbolaget Alzecure Pharma har släppt informationsdokumentet för sin företrädesemission på 30 Mkr. Emissionsguiden visar en positiv och en ny negativ flagga. Emissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

Afv har svårt att förstå varför central information utelämnas om insynspersoner som lämnat teckningsåtaganden. Resterande 20,8 Mkr av emissionen är täckt av garantiåtaganden från BWG Invest Sàrl och Sjuenda Holding, vilket dock i informationsdokumentet benämns teckningsförbindelser. Detta är garantiåtaganden utan ersättningsanspråk, som kommer att påkallas om emissionen inte fulltecknas med och utan stöd av teckningsrätter. Alzecure kunde ha varit tydligare med benämningen för denna del av säkerställandet.

Befintliga ägare har tecknat pro rata och har åtagit sig att vederlagsfritt garantera 69% av emissionen. Det faktum att de tecknar pro rata och har åtagit sig att garantera 69% av emissionen gör att vi hissar flaggan 'Befintliga ägare växlar upp'. Flaggans beskrivning lyder: 'Om de med bäst insyn i bolaget tecknar rejält med aktier så visar det på stark framtidstro.

' Det är väldigt positivt när befintliga storägare och/eller nyckelpersoner åtar sig att gå in ordentligt i en nyemission. Teckningsperioden startade den 16 juni och pågår till och med den 30 juni. Aktien handlas för närvarande i 3,62 kr, vilket är långt över teckningskursen 1,31 kr per aktie. Alzecure har skyndat att fullgöra den föreskrivna garantiavgiften på 3,5 Mkr genom att utfärda obligationer i belopp av 3,5 Mkr.

Om emellertid kreditinstitutet Bayerische Hypo- und Vereinsbank bereder sig krokar vid utbetalningen av garantisumman, eller om täckningen av garantisumman skulle komma att begränsas, tror man att omständigheter av väsentlig betydelse för företagets stadgar eller dess underrättelser har förekommitorer. Korteden flagga 'Vädodate skortsäsong betraktas nu du vet..





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