Ambulansanställd avliden efter överfall – polisutredning pågår i Nordanstig

En kvinnlig ambulansanställd har avlidit efter ett överfall i Nordanstig kommun. Polisen utreder händelsen och en person är gripen. Regionen har aktiverat stabsläge och erbjuder krisstöd.

En tragisk händelse har inträffat i Nordanstig kommun där en kvinnlig ambulansanställd avlidit efter att ha skadats i samband med ett överfall under en utryckning. Larmet inkom klockan 11:30 på lördagsförmiddagen. Polis en agerade snabbt och ryckte ut med ett stort antal resurser till platsen.

Boende i området uppmanades att hålla sig inomhus under insatsen. Den gripne mannen anträffades i en bostad i orten Harmånger, som nu är avspärrad för teknisk undersökning. Polisen arbetar intensivt med olika utredningsåtgärder för att säkra spår och fastställa omständigheterna kring händelsen. Regionen har aktiverat stabsläge och arbetar med att erbjuda krisstöd till berörda medarbetare och anhöriga. Enligt regionens biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Susanna Björklund, hade ambulansen ryckt ut på ett prio 3-uppdrag, vilket indikerar en lägre prioritet. Trots snabb respons från både polis och räddningstjänst kunde personens liv tyvärr inte räddas. Susanna Björklund uttrycker djup bestörtning över händelsen och betonar att hon under sina många år inom hälso- och sjukvården aldrig tidigare upplevt något liknande. Händelsen har satt djupa spår i lokalsamhället och regionen fortsätter sitt arbete med att stödja de som drabbats av denna tragiska förlust.\Utredningen pågår för fullt och polisen fokuserar på att samla in bevis och fastställa detaljerna kring överfallet. Avspärrningen av bostaden i Harmånger är en del av detta arbete, där tekniker undersöker platsen för att säkra eventuella spår som kan vara relevanta för utredningen. Det är av stor vikt att förstå motivet bakom överfallet och att säkerställa att rättvisa skipas. Samtidigt fortsätter regionen att prioritera stödet till de anställda inom ambulanssjukvården och andra involverade, samt erbjuda hjälp till de anhöriga som drabbats av denna ofattbara förlust. Händelsen belyser den riskfyllda arbetsmiljön som ambulanspersonal ibland möter, och behovet av ökad säkerhet och skydd för dessa viktiga samhällsaktörer. Regionens beslut att gå upp i stabsläge visar på allvaret i situationen och deras engagemang för att hantera krisen på bästa möjliga sätt. Det är en tid av sorg och reflektion, och det är viktigt att samhället visar sitt stöd och sin medkänsla för alla som påverkats av denna tragiska händelse. Regionen kommunicerar kontinuerligt med berörda parter för att hålla dem informerade om utvecklingen i utredningen och de åtgärder som vidtas





