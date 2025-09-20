Ambulansanställd död efter våldsam attack i Nordanstig – Regionen i stabsläge

En ambulansanställd har avlidit efter en attack i Nordanstig. Polisen grep en man och Region Gävleborg har gått upp i stabsläge. Sjukvårdsminister Elisabet Lann kommenterar händelsen.

En ambulansanställd har avlidit efter en våld sam attack i Nordanstig . Aftonbladet erfar att den avlidna är en kvinna. Händelsen utlöste en omfattande polisinsats och försatte Region Gävleborg i stabsläge . Polisen larmades till platsen efter ett överfallslarm från ambulansen. På platsen anträffades en ambulansanställd, skadad av ett vasst föremål. En man greps på platsen. Polisen inledde en stor insats som omfattade helikoptrar och uppmanade boende i området att hålla sig inomhus.

Enligt polisen bedömdes dock ingen risk för allmänheten föreligga. Region Gävleborg har aktiverat stabsläge för att hantera situationen och erbjuda stöd till berörda medarbetare. Regionen uttrycker djup bestörtning över det inträffade och betonar vikten av att stödja anhöriga och medarbetare. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Susanna Björklund beskriver händelsen som unik i sin erfarenhet. Sjukvårdsminister Elisabet Lann har kommenterat händelsen och uttryckt sina tankar till anhöriga och kollegor. Hela samhället berörs av denna fruktansvärda händelse som riktar fokus på våld mot sjukvårdspersonal och vikten av deras säkerhet. Det är en påminnelse om de risker som vårdpersonal utsätts för i sitt dagliga arbete för att hjälpa andra. Det är viktigt att samhället reagerar med kraft och erbjuder allt stöd som behövs för att bearbeta sorgen och stärka tryggheten för vårdanställda. Insatser bör även riktas mot att förebygga liknande händelser i framtiden. \Polisens utredning pågår för att fastställa omständigheterna kring händelsen och motivera gripandet av den misstänkte mannen. Många frågor kvarstår och utredningen kommer att fokusera på att klargöra detaljerna. Denna tragiska händelse väcker frågor om säkerheten för ambulanspersonal och hur man kan förbättra skyddet för dem. Det är viktigt att granska de säkerhetsrutiner som finns och eventuellt vidta ytterligare åtgärder för att förebygga framtida våldsdåd. Ytterligare resurser kan behöva sättas in för att säkra ambulanspersonalens arbetsmiljö. Det handlar om att se över allt från utrustning till utbildning och samarbete med andra myndigheter. Kommunikationen mellan olika instanser, inklusive polis, räddningstjänst och sjukvård, behöver också fungera effektivt. Beredskapen för liknande händelser bör ses över och stärkas. Att kunna hantera akuta situationer kräver träning och samarbete. Psykologiskt stöd till drabbade är en absolut nödvändighet. Det är viktigt att se till att de som drabbats av detta trauma får den hjälp de behöver för att bearbeta sina känslor. \Region Gävleborgs beslut att gå upp i stabsläge understryker allvaret i situationen och deras engagemang i att hantera krisen. Stabsläget möjliggör en mer koordinerad respons och effektiv hantering av resursfördelning. Det säkerställer också att alla relevanta parter är informerade och samordnade i sina insatser. Regionen kommer att fokusera på att erbjuda stöd till anhöriga, kollegor och andra berörda. Detta inkluderar psykologiskt stöd, information och praktisk hjälp. Samtidigt kommer regionen att samarbeta med polisen och andra myndigheter för att stödja utredningen och utvärdera säkerhetsåtgärderna. Det är viktigt att utvärdera de nuvarande säkerhetsrutinerna och överväga eventuella förbättringar. Det kan handla om allt från ändrad utrustning till ökad säkerhetsutbildning. Händelsen kan också leda till en bredare diskussion om våld mot sjukvårdspersonal och hur samhället kan agera för att förhindra detta. Det är viktigt att lyssna på de anställdas erfarenheter och förslag. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en säkrare arbetsmiljö för alla





