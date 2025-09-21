Ambulanssjukvårdare dödad i Hudiksvall: Regionen sörjer och utreder säkerheten

En ambulanssjukvårdare dödades under utryckning i Hudiksvall. Region Gävleborg sörjer och inleder en utredning av säkerhetsrutinerna.

Ambulanssjukvården i Region Gävleborg , med fokus på händelsen i Hudiksvall . En tragisk händelse inträffade i lördags då en kvinnlig ambulanssjukvårdare attackerades och dödades under en utryckning till Harmånger i Nordanstig, strax norr om Hudiksvall . Denna händelse har skakat om hela regionen och väckt stor sorg och bestörtning.

Verksamhetschefen vid ambulansen på Hudiksvalls sjukhus, Liselott Sjöqvist, beskrev under en presskonferens dagen efter hur situationen inte initialt framstod som hotfull. Larmoperatören bedömde samtalet som en prio 3, vilket innebar att ambulansen skickades ut utan någon omedelbar indikation på fara. Ambulansen anlände till adressen och någon gång under utryckningen utlöstes överfallslarmet. Sjöqvist betonade den snabba eskaleringen av situationen och de omedelbara konsekvenserna.\Den överfallna ambulanssjukvårdaren fördes akut till akuten i Hudiksvall, men hennes liv gick tyvärr inte att rädda. Den andra medarbetaren i ambulansen, som försökte rädda sin kollegas liv, klarade sig fysiskt oskadd men är djupt traumatiserad och får krisstöd för posttraumatisk stress. Händelsen har satt djupa spår i ambulanspersonalen och framkallar känslor av rädsla, sorg och en allmän känsla av otrygghet. Det har även framkommit uppgifter i flera medier om att ambulansen tidigare ryckt ut till samma adress några dagar innan dådet. Liselott Sjöqvist bekräftade detta och meddelade att en arbetsskadeanmälan har upprättats. Hennes röst darrade när hon beskrev den stora påverkan händelsen har på de anställda, många av dem känner nu en ovilja att gå till jobbet, drivna av rädsla och sorg. Sjöqvist tackade också de närliggande regionerna som snabbt erbjöd personalstöd, vilket visar på en stark sammanhållning och solidaritet i dessa svåra tider. Den biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören i Gävleborg, Susanna Björklund, deltog också i presskonferensen och underströk regionens fokus på att ge stöd till medarbetare och kollegor som berörts av händelsen.\Regionen har vidtagit flera åtgärder. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket för en grundlig utredning. Samtidigt ska ambulansens rutiner analyseras i detalj. Detta kommer att ske i samarbete med facket och andra relevanta aktörer, för att identifiera eventuella brister och implementera förbättringar för att öka säkerheten för ambulanspersonalen. En tyst minut kommer att hållas i samband med regionfullmäktige i Bollnäs på onsdag, som ett sätt att hedra den avlidna och visa respekt för hennes minne. Denna tragiska händelse belyser vikten av att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för ambulanspersonalen, som utför ett livsviktigt arbete för samhället. Det är viktigt att inte bara fokusera på konsekvenserna av denna händelse, utan också på att vidta åtgärder för att förhindra liknande tragedier i framtiden. Regionen och dess anställda kommer nu att genomgå en tid av bearbetning och återhämtning, med fokus på att stötta varandra och säkerställa att alla får den hjälp de behöver





