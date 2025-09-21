Ambulanssjukvårdare mördad i Harmånger – Man anhållen, anhörig kritiserar vårdinsatser

En ambulanssjukvårdare har mördats i Harmånger, Nordanstigs kommun. En man är anhållen för mordet. Anhöriga kritiserar vården och ifrågasätter hanteringen av mannens psykiska ohälsa och tidigare våldsamma beteende.

Det är fortfarande oklart exakt vad som utlöste larmet. Men polisens utryckning initierades av ett överfallsmeddelande. Enligt initiala rapporter attackerade en man en kvinnlig ambulanssjukvårdare med ett vasst föremål. Ambulanssjukvårdare n avled senare till följd av sina skador. En nära anhörig till den misstänkte gärningsmannen har uppgett att mannen upplevt en period av allvarlig psykisk ohälsa .

Personen berättar att mannen sökt hjälp från socialtjänsten, uttryckt oro för att skada sig själv eller andra, och upprepat vädjat om omedelbart stöd. Händelserna veckan innan mordet innefattade en tidigare incident där mannen attackerade ambulanspersonal med ett basebollträ. Efter den attacken omhändertogs mannen, men skrevs ut från psykiatrin trots att han uppges ha vandaliserat rummet han befann sig i. Den närstående uttrycker stark kritik över att en ambulans kallades till platsen igen, med tanke på mannens tidigare våldsbeteende och tidigare incident. Hen menar att polisen borde ha varit närvarande vid detta tillfälle. \I Nordanstigs kommun, där Harmånger är en del av, bor cirka 9 000 invånare. Harmånger är en liten ort där alla känner alla, vilket skapar en stark gemenskap. En person som vuxit upp i byn beskriver den misstänkte som en ensamvarg, och minns hans ensamhet redan under barndomen. I sociala medier har det cirkulerat bilder som sägs vara skickade av den misstänkte mannen via Snapchat kort efter händelsen. Bilderna, tagna i en lägenhet, visar en stängd ytterdörr med en text som indikerar att polisen befinner sig utanför, kopplat till mordet. Mannen hade tidigare dömts för misshandel och olaga hot under sommaren. Åtalet inkluderade dödshot mot en annan person, slag i huvudet med en mortelstöt, samt hot med kniv. Den närstående uttrycker besvikelse över att mannen inte fick fängelsestraff utan istället dömdes till behandling. En person såg till honom då och då men mer än så var det inte. Den närstående är kritisk till den bild som målats upp om mannen på plattformar som Flashback och andra sociala medier. \Enligt den närstående hade den mordmisstänkte mannen lagts in på psykiatrin tre gånger under en månad innan mordet. Polisen bekräftade vid en pressträff att en ambulans hade skickats till adressen tidigare i veckan. Den lilla orten Harmånger präglas nu av djup sorg efter mordet. Gärningsmannen kommer att höras under söndagen. Polisen har inlett en förundersökning och utreder omständigheterna kring mordet, inklusive mannens psykiska hälsa och tidigare interaktioner med rättsväsendet och vården. Utredningen syftar till att fastställa de exakta händelseförloppen, motivet bakom mordet och eventuella brister i hanteringen av mannens tidigare beteende. Det undersöks även om det fanns tillfällen där mannen kunde ha fått mer intensiv vård eller övervakning. Polisens arbete inkluderar förhör med vittnen, analys av bevis och samarbete med andra myndigheter som socialtjänsten och sjukvården. Samhället i Harmånger försöker nu bearbeta sorgen och smärtan efter tragedin, samtidigt som frågorna kring hur detta kunde ske kvarstår





Aftonbladet / 🏆 5. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Mord Ambulanssjukvårdare Harmånger Psykisk Ohälsa Vårdinsatser

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Ambulanspersonal död efter överfallEn kvinnlig ambulanssjukvårdare överfölls och dödades under en utryckning i Harmånger på lördagen.

Läs mer »

Man misstänks ha mördat ambulansarbetare i HarmångerEn man i 25-årsåldern misstänks för mordet på en kvinnlig ambulansarbetare i Harmånger. Fackförbund kritiserar säkerheten och efterlyser ett system för att flagga farliga adresser för ambulanspersonal.

Läs mer »

Ambulansanställd dödad i Harmånger – regeringen agerarEn kvinnlig ambulansanställd dödades i Harmånger. Regeringen och Region Gävleborg agerar, och frågan om flaggning av potentiellt farliga adresser diskuteras för att skydda ambulanspersonal. Krisstöd erbjuds.

Läs mer »

Man anhållen för mord på ambulanssjukvårdare – regeringens åtgärder mot våld mot ambulanspersonal diskuterasEn 25-årig man är anhållen för mord på en ambulanssjukvårdare i Nordanstig. Samtidigt diskuteras åtgärder mot våld mot ambulanspersonal. Socialstyrelsens beslut om screening för tarmcancer väcker debatt.

Läs mer »

Ambulanssjukvårdare dödad i överfall i HarmångerEn kvinnlig ambulansanställd dödades i ett överfall i Harmånger. Händelsen inträffade under ett prio 3-uppdrag. En man är anhållen för mordet. Vittnen berättar om en knivattack.

Läs mer »

Ambulanssjukvårdare dödad under uppdrag i HarmångerEn ambulanssjukvårdare dödades under ett uppdrag i Harmånger, Nordanstigs kommun. En man i 25-årsåldern har gripits misstänkt för mord. Region Gävleborg har gått upp i stabsläge och kommer att utreda händelsen. Alarm Ambulansförbundet kritiserar bristande säkerhet.

Läs mer »