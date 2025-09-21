Ambulanssjukvårdare mördad – Misstänkt hörs idag, kritik mot tarmcancerscreening och lokala nyheter

En ambulanssjukvårdare har mördats i Nordanstig, och en 25-årig man misstänks för brottet. Samtidigt pågår en debatt om screening för tarmcancer och Socialstyrelsens beslut att behålla åldersgränsen. Polisen larmades också till en händelse i Sävsjö, och Aftonbladet uppmanar läsarna att bidra med tips.

Den 25-årige mannen som misstänks för mordet på en ambulanssjukvårdare i Nordanstig kommer att förhöras under dagen, enligt uppgifter från Åklagarmyndigheten. Mannen är misstänkt för mord efter att ha attackerat och knivhuggit en kvinna som arbetade inom ambulanssjukvården med ett vasst föremål. Händelsen inträffade i Nordanstig under lördagen, och offret, en ambulanssjukvårdare, avled av sina skador.

Sjukvårdsminister Elisabet Lann har uttalat sig i Aftonbladet och betonar vikten av att invänta polisens utredning. Hon belyser samtidigt det långvariga problemet med hot och våld mot ambulanspersonal. Detta problem har lyfts av både ambulanspersonal och fackförbund under många år, och regeringen tar frågan på största allvar. Lann påpekar att regeringen redan har initierat åtgärder och uppdrag för att hantera hot och våld inom ambulanssjukvården. Hon hänvisar till Socialstyrelsens och andra myndigheters arbete med förslag till åtgärder som redovisades tidigare i år, och säger att regeringen arbetar med att implementera dessa förslag. Lann lovar att återkomma i frågan, vilket understryker regeringens engagemang för att skydda ambulanspersonalen.\I en annan nyhet utvecklas debatten kring screening för tarmcancer. Trots rekommendationer från EU-kommissionen om att sänka åldern för screeningtester till 50 år, vill Socialstyrelsen i Sverige behålla den nuvarande gränsen på 60 år. Detta beslut möts av kritik från läkarhåll. Marie-Louise Lydrup, ordförande för den nationella vårdprogramgruppen för tjock- och ändtarmscancer, uttalar sig i Läkartidningen och ifrågasätter Socialstyrelsens beslut. Hon menar att Socialstyrelsen baserat sitt beslut på samma studier som användes när de tidigare rekommendationerna fastställdes år 2014. Lydrup betonar att det är anmärkningsvärt att evidensläget tolkas så olika i Sverige jämfört med övriga Europa. Denna skillnad i tolkning kan leda till att färre personer screenas och att cancer upptäcks i ett senare skede, vilket kan påverka behandlingsresultaten negativt. Debatten belyser vikten av att ständigt utvärdera och anpassa screeningprogram till den senaste forskningen och de internationella riktlinjerna för att säkerställa optimalt patientomhändertagande.\I en separat händelse larmades polisen till en bostad i Sävsjö i Jönköping sent på lördagskvällen. Det rapporteras att misshandeln ska ha ägt rum på en annan adress tidigare under kvällen. Aftonbladet erbjuder sina läsare möjligheten att bidra till nyhetsrapporteringen genom tjänsten Tipsa!. Läsare kan skicka in tips, bilder och videor, och tidningen garanterar källskydd. Tidningen använder också platstjänster i sina appar för att skicka lokala nyheter och efterlysningar. Aftonbladet betalar för publicerade nyhetstips och bilder/filmer, men betonar vikten av att följa säkerhetsföreskrifter och respektera personlig integritet vid nyhetshändelser. Tidningen uppmanar alla att hålla avstånd från räddningspersonal och polis och att inte utsätta sig själva eller andra för risker. Dessutom påminner Aftonbladet om möjligheten att vara anonym och erbjuder flera sätt att kontakta redaktionen konfidentiellt. Ersättningen för tips och material beror på nyhetens dignitet och dess bidrag till rapporteringen. Aftonbladet understryker att man aktivt arbetar för att säkerställa en snabb och effektiv nyhetsrapportering, och att läsarnas engagemang är en viktig del av detta arbete





