Amerikaner väntas flyga till delstaten Nebraska för att ta emot evakuerade från virusutbrottet på fartyget

Amerikanska myndigheter meddelar att amerikaner som har varit ombord på fartyget kommer att flyga till Omaha i delstaten Nebraska, där de väntar på ett chartrad plan för att ta emot de personer som har blivit evakuerade från den tidigare virusutbrottet. Såväl de som testat positivt får bedömas och övervakas av sjukvården medan de andra kommer kallas för högriskkontakter.

Foto: XINHUA/ABACA / STELLA PICTURES/XINHUA/ABACA Beskedet kommer från en talesperson från sjukvården i USA. Amerikanerna som evakuerats från fartyget väntas landa med ett chartrad plan i Omaha i delstaten Nebraska tidigt under måndagen.

Personerna som inte testat positivt ska bedömas och övervakas av sjukvården. Inkubationstid: Det finns inget vaccin mot hantaviruset. Specific behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom. Människor kan få hantavirus genom kontakt med gnagare och deras avföring, saliv och urin.

Det är mycket ovanligt att viruset sprids från människa till människa. Omkring 150 000 till 200 000 personer i världen smittas varje år, och det är mycket ovanligt att viruset sprids från människa till människa. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av det tidigare utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottet startade.

Källan till utbrottet är oklar, men man misstänker att kryssningspassagerarna kommit i kontakt med viruset inför avfärd frå





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Evacuation Infection Symptoms Risk Containment

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Svenska kronan försvagats mot den amerikanska dollarnSvenska kronan har försvagats 0,04 procent mot den amerikanska dollarn och ligger på 9,21 kronor mot valutan

Read more »

USA tar hem trupp ur Europa: En början till färre amerikanska soldater men oro i Nato-högkvarteretUSA tar hem 5000 soldater ur Europa, en process som har skett några år, men som blir hastigare nu. Det här är ett första steg i en lång resa mot färre amerikanska soldater i Europa, men det oroar många i Nato-högkvarteret.

Read more »

Donald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplanDonald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplan.Donald Trump har nu svarat Iran – efter deras svar på USA:s fredsförslag tidigare under dagen idag. "Jag har just läst svaret från Irans så kallade 'representanter'. Jag gillar det inte – Totalt oacceptabelt! Tack för er uppmärksamhet i denna fråga", skriver den amerikanska presidenten på plattformenAffischtavla av Trump och sundet i Irans huvudstad Teheran.Förslaget ska ha framförts av medlarlandet Pakistan, men det är oklart vad det innehöll, enligt nyhetsbyrån. Enligt den iranska regimkontrollerade nyhetsbyrån Irna handlar förslaget främst om att få ett slut på kriget. Huvudfokus i Irans svar är att nå ett slut på kriget och att säkerställa den maritima säkerheten i Persiska viken och Hormuzsundet, rapporterar i sin tur Isna.Det exakta innehållet i USA:s förhandlingsförslag, eller snarare avsiktsförklaring, är inte heller känt, men det sägs bestå av 14 punkter. Enligt källor som bland annat det amerikanska mediebolaget Axios hänvisar till, är en viktig punkt Irans fortsatta kärnenergiprogram – och ett moratorium på anrikning av uran. Både Iran och USA ska häva de sanktioner och insatser som blockerar Hormuzsundet enligt det amerikanska förslaget, rapporterar TT.USA ska enligt förslaget samtidigt lyfta de sanktioner som landet riktar mot Iran, samt frigöra iranska tillgångar som frusits. Omfattningen på dessa två punkter är inte helt känt – om det till exempel ska gälla samtliga amerikanska sanktioner mot Iran. Tanken är att USA:s förslag ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal mellan USA och Iran – med en tidsplan på 30 dagar av förhandlingar medan vapenvila råder.

Read more »

En av de amerikanska passagerarna ombord virusdrabbat fartyg har testat positivt för hantavirusEn talesperson från sjukvården i USA bekräftar att en av de 17 amerikanska passagerarna på Hondius, ett smittat fartyg, har testat positivt för hantavirus, men personen har inga symptom. Amerikanerna väntas landa med ett chartrat plan i Omaha i delstaten Nebraska under måndagen och kommer att övervakas av sjukvården.

Read more »