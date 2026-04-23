Amerikansk soldat gripen för insiderhandel kopplad till Venezuela-raid

En specialstyrkesoldat i USA har gripits misstänkt för att ha tjänat miljoner genom att spela på att Nicolás Maduro skulle avsättas, baserat på insynsinformation om den amerikanska räden mot Venezuela. Detta är det första kända fallet av åtal för insiderhandel på bettingplattformar som Polymarket.

En amerikansk specialstyrkesoldat har gripits av federala myndigheter i USA , anklagad för att ha utnyttjat sin insyn i en planerad operation mot Venezuela s president Nicolás Maduro för att göra betydande vinster genom betting.

Enligt uppgifter från ABC News ska soldaten, som var direkt involverad i den misslyckade räden, ha satsat en stor summa pengar på att Maduro skulle tvingas bort från makten, baserat på information han hade tillgång till innan den offentliga tillkännagivandet. Detta agerande utgör en allvarlig anklagelse om insiderhandel, och det är det första kända fallet där det amerikanska justitiedepartementet åtalar någon för liknande beteende på bettingplattformar som Polymarket.

Soldaten ska ha placerat ett bet på 314 000 kronor på Polymarket, en plattform som tillåter användare att spekulera i utfallet av nyhetshändelser, bara några timmar innan dåvarande president Donald Trump offentligt meddelade att Maduro hade gripits. Satsningen gällde att Maduro skulle avsättas senast den 31 januari, och den resulterade i en enorm vinst på 3,7 miljoner kronor för soldaten.

Denna tidpunkt och den betydande vinsten har väckt starka misstankar om att soldaten hade tillgång till icke-offentlig information som han utnyttjade för egen vinning. Händelsen har väckt oro för att liknande insiderhandel kan förekomma på andra bettingplattformar, som Kalshi, och har lett till ökad granskning av dessa marknader.

Justitiedepartementet har tidigare uttryckt oro över den potentiella risken för insiderhandel på dessa plattformar och har inlett utredningar för att identifiera och åtala individer som misstänks för att ha utnyttjat icke-offentlig information för att göra olagliga vinster. Jay Clayton, åklagare i New York, bekräftade förra månaden att man aktivt undersöker möjligheterna att använda befintliga lagar, liknande de som används för att bekämpa insiderhandel på aktiemarknaden, för att åtala individer som engagerar sig i denna typ av beteende på bettingplattformar.

Clayton betonade att hans åklagare arbetar intensivt med att analysera lagstiftningen och identifiera de mest effektiva sätten att lagföra dessa handlingar. Fallet med specialstyrkesoldaten ses nu som ett viktigt testfall som kan sätta prejudens för framtida åtal av insiderhandel på bettingmarknader. Det understryker också vikten av att upprätthålla integriteten och transparensen på dessa plattformar för att säkerställa en rättvis och öppen marknad. Utredningen fortsätter och det är möjligt att fler personer kan bli inblandade i fallet om ytterligare bevis framkommer.

Denna händelse väcker viktiga frågor om etiken och lagligheten i att spekulera i politiska händelser baserat på icke-offentlig information, och det är troligt att den kommer att leda till en skärpning av lagstiftningen och tillsynen på bettingmarknader i framtiden. Det är också viktigt att notera att detta fall kan ha konsekvenser för förtroendet för militären och dess anställdas integritet, särskilt när det gäller operationer som involverar utrikespolitik och nationell säkerhet.

Den misstänkta soldatens agerande kan ses som ett brott mot förtroendet och en potentiell risk för nationell säkerhet





