AMF Aktiefond Småbolag: Investering i svenska småbolag med låga avgifter och långsiktig strategi

AMF Aktiefond Småbolag är den mest populära aktivt förvaltade Sverigefonden bland Avanzas kunder. Sophie Larsén berättar om fondens strategi, marknadsläget och varför svenska småbolag har potential.

Sverige har ovanligt många börsnoterade småbolag i internationell jämförelse. Enligt statistik från Nasdaq finns över 400 småbolag listade på Stockholmsbörsen, vilket ger svenska sparare en unik möjlighet att investera i mindre och medelstora företag.

AMF Aktiefond Småbolag var den mest populära aktivt förvaltade Sverigefonden bland Avanzas kunder i april i år. Fonden består av ett 50-tal mindre och medelstora svenska bolag inom olika branscher och sektorer, och förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. Sophie Larsén, som ansvarar för fonden sedan 2023, förklarar investeringsfilosofin. - Vi investerar i välskötta bolag som har en stabil och lönsam tillväxt över tid.

De har ofta starka marknadspositioner, vilket gör dem relativt motståndskraftiga när konjunkturen är svag. Eftersom vi har förhållandevis få innehav i fonden kan vi följa bolagen nära. På så sätt sprider vi risken samtidigt som vi har bra koll. AMF är dessutom ledande vad gäller låga avgifter och det är en stor fördel för spararna, säger hon.

De senaste årens osäkra konjunktur- och omvärldsläge med bland annat tullar och högre räntor har varit tufft för många småbolag. - Den konjunkturåterhämtning som vi har väntat på har dröjt och det har såklart varit negativt för många småbolag. Men de flesta bolag vi äger har klarat sig ganska bra, även om läget har varit pressat. Många bolag har lyckats behålla bra vinstmarginaler trots att försäljningstillväxten har varit svag, säger Sophie Larsén.

Hon ser dock ljusglimtar i horisonten. - Värderingen på många småbolagsaktier har sjunkit till de lägsta nivåerna på många år. Det har skapat möjligheter att göra nya investeringar och göra justeringar bland befintliga innehav. Nu ser vi också tecken i konjunkturen som pekar på att vi närmar oss en ekonomisk återhämtning och det skapar bra förutsättningar för vinsttillväxt för småbolagen.

Sverige har gynnsamma förutsättningar för småbolag, med en lång tradition av innovation, entreprenörskap och export. - Sverige har dessutom många välskötta bolag och en lång tradition av innovation, entreprenörskap och export. Det är faktorer som kan stärka konkurrenskraften internationellt, säger Sophie Larsén. Oavsett vilken fond man väljer är det klokt att tänka långsiktigt och sprida risken genom att kombinera olika typer av fonder.

Vill man sprida risken ytterligare kan månadssparande vara ett enkelt sätt att köpa både när marknaden går bra och dåligt. AMF är den femte största svenska ägaren på Stockholmsbörsen enligt ägartjänsten Holdings data från januari i år. Sophie Larsén har jobbat på AMF sedan 2023 och tycker att AMF skiljer sig från andra bolag.

- Vår långa investeringshorisont och våra nära relationer till bolagen gör att vi kan jobba som en aktiv ägare på ett sätt vi tror gynnar bolagens utveckling över tid. Det gör vi bland annat genom att delta i valberedningar i de bolag där vi är stora ägare. Förra året deltog vi i 34 valberedningar i svenska noterade bolag. En annan fördel ser hon i hur AMF jobbar i förvaltarteam där man drar nytta av varandras olika kompetenser och erfarenheter.

- I Sverigeteamet är vi sex personer med sammanlagt 120 års erfarenhet av finansmarknaden. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor som är specialister på till exempel räntepapper, fastigheter och investeringar i infrastruktur, säger Sophie Larsén. Sammanfattningsvis erbjuder AMF Aktiefond Småbolag en möjlighet att investera i svenska småbolag med en aktiv och långsiktig förvaltningsstrategi, låga avgifter och stark ägarstyrning. För den som är ute efter exponering mot denna dynamiska del av marknaden kan fonden vara ett intressant alternativ





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AMF Småbolag Aktiefond Investering Sverige

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