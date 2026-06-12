AMF Aktiefond Småbolag: Investeringar i svenska småbolag med fokus på stabilitet och lönsam tillväxt

En djupdykning i AMF Aktiefond Småbolag som investerar i 50 svenska små- och medelstora bolag med starka marknadspositioner. Fondförvaltare Sophie Larsén förklarar fondens strategi, utmaningar under en osäker konjunktur och möjligheter till vinst i ett återhämtande ekonomi.

Sverige har ovanligt många börsnoterade småbolag i internationell jämförelse. AMF Aktiefond Småbolag var den mest populära aktivt förvaltade Sverige fonden bland Avanza s kunder i april i år.

Fonden består av ett 50-tal mindre och medelstora svenska bolag inom olika branscher och sektorer. - Vi investerar i välskötta bolag som har en stabil och lönsam tillväxt över tid. De har ofta starka marknadspositioner, vilket gör dem relativt motståndskraftiga när konjunkturen är svag. Eftersom vi har förhållandevis få innehav i fonden kan vi följa bolagen nära.

På så sätt sprider vi risken samtidigt som vi har bra koll. AMF är dessutom ledande vad gäller låga avgifter och det är en stor fördel för spararna, säger Sophie Larsén, fondförvaltare på AMF. De senaste årens osäkra konjunktur- och omvärldsläge med bland annat tullar och högre räntor har varit tufft för många småbolag. - Den konjunkturåterhämtning som vi har väntat på har dröjt och det har såklart varit negativt för många småbolag.

Men de flesta bolag vi äger har klarat sig ganska bra, även om läget har varit pressat. Många bolag har lyckats behålla bra vinstmarginaler trots att försäljningstillväxten har varit svagt. Värderingen på många småbolagsaktier har sjunkit till de lägsta nivåerna på många år. Det har skapat möjligheter att göra nya investeringar och göra justeringar bland befintliga innehav.

Nu ser vi också tecken i konjunkturen som pekar på att vi närmar oss en ekonomisk återhämtning och det skapar bra förutsättningar för vinsttillväxt för småbolagen. Sverige har dessutom många välskötta bolag och en lång tradition av innovation, entreprenörskap och export. Det är faktorer som kan stärka konkurrenskraften internationellt, säger hon. Oavsett vilken fond man väljer är det klokt att tänka långsiktigt och sprida risken genom att kombinera olika typer av fonder.

Vill man sprida risken ytterligare kan månadssparande vara ett enkelt sätt att köpa både när marknaden går bra och dåligt. AMF är den femte största svenska ägaren på Stockholmsbörsen enligt ägartjänsten Holdings data från januari i år. Sophie Larsén har jobbat på AMF sedan 2023 och tycker att AMF skiljer sig från andra bolag.

- Vår långa investeringshorisont och våra nära relationer till bolagen gör att vi kan jobba som en aktiv ägare på ett sätt vi tror gynnar bolagens utveckling över tid. Det gör vi bland annat genom att delta i valberedningar i de bolag där vi är stora ägare. Förra året deltog vi i 34 valberedningar i svenska noterade bolag. En annan fördel ser hon i hur AMF jobbar i förvaltarteam där man drar nytta av varandras olika kompetenser och erfarenheter.

- I Sverigeteamet är vi sex personer med sammanlagt 120 års erfarenhet av finansmarknaden. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor som är specialister på till exempel räntepapper, fastigheter och investeringar i infrastruktur. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AMF Småbolag Sverige Fonder Investering Aktiefond Sophie Larsén Avanza Risk Konjunktur Återhämtning Avgifter Aktiv Förvaltning Valberedningar Börsnotering Långsiktigt Sparande Månadssparande Vinstmarginaler Innovation Export Ägaraktivitet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Masskjutning i Johannesburg kräver tolv liv - Hamas-ledare dödade - Kriminalvårdens brister i fokusEn masskjutning i Sydafrika harlett till tolv döda. Samtidigt meddelar Israel dödandet av två Hamas-toppar, och i Sverige lyfts brister i kriminalvården fram efter ökande övergrepp. En sammanfattning av nyheter som påverk världen.

Read more »

AMF Aktiefond Småbolag: Strategi och Outlook för Svenska Småbolag i en Osäker KonjunkturEn djupdykning i AMF Aktiefond Småbolags strategi för attidentifiera och inneha välskötta svenska småbolag med starka marknadspositioner. Artikeln analyserar hur fonden hanterar kvarvarande konjunkturutmaningar och varför historiskt låga värderingar skapar möjligheter, samt betonar fördelarna med aktivt ägande och lång erfarenhet i teamet.

Read more »

Resurs Bank lanserar Företagsbanken för att erbjuda anpassade finansieringslösningarResurs Banks nya Företagsbanken riktar sig till företag med behov som inte passar in i standardiserade banklösningar. Ansvarig Fredrik Sandberg betonar vikten av att matcha upplägg mot kundernas verklighet, som vid investeringar som ger kassaflöde efter flera månader. Solfolket, ett energibolag som optimerar energianvändningen, är en kund som behöver skalbara finansieringslösningar för sinElhandel.

Read more »

Elisabeth Thand Ringqvists fokus på jobb och klimatCenterpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist betonar vikten av fler jobb och lägre utsläpp samt diskuterar arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadsreformer i en intervju med Affärsvärlden.

Read more »