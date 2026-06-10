AMF Aktiefond Småbolag: Strategi och Outlook för Svenska Småbolag i en Osäker Konjunktur

En djupdykning i AMF Aktiefond Småbolags strategi för attidentifiera och inneha välskötta svenska småbolag med starka marknadspositioner. Artikeln analyserar hur fonden hanterar kvarvarande konjunkturutmaningar och varför historiskt låga värderingar skapar möjligheter, samt betonar fördelarna med aktivt ägande och lång erfarenhet i teamet.

Sverige har en unik position med en ovanligt hög andel börsnoterade småbolag jämfört med andra länder. Denna karaktäristik har lockat både inhemska och internationala investorer, och det är inom detta segment som AMF Aktiefond Småbolag har etablerat sig som en av de mest populära aktivt förvaltade fonder bland Avanzas kunder.

Fonden består av cirka femtio svenska bolag med varierande storlekar och från olika branscher, vilket ger en bred diversifiering. Enligt Sophie Larsén, som är verksam på AMF sedan 2023, ligger fokus på attIdentifiera välskötta företag med stabil och lönsam tillväxt över tid, ofta med starka marknadspositioner som ger ett visst motståndskraft i svårare konjunkturer. Den relativt få antalet innehaw i fonden möjliggör en noggrann uppföljning av varje bolag och därmed en Balans mellan riskspridning och kontroll.

De senaste åren har präglats av osäkra omständigheter med tullar, högre räntor och en kvarvarande konjunkturåterhämtning som har påverkat många småbolag negativt. Många företag har ändå lyckats behålla bra vinstmarginaler trots svag försäljningstillväxt. Sophie Larsén anser att många av fondens innehav har klarat sig ganska bra trots ett pressat läge. Samtidigt har värderingarna på många småbolagsaktier sjunkit till historiskt låga nivåer, vilket har skapat möjligheter till nya investeringar och justeringar av befintliga positioner.

Hon ser också tecken på en inkommande ekonomisk återhämtning, vilket kan gynna småbolagens vinsttillväxt. Sverige har en lång tradition av innovation, entreprenörskap och export, samt många välskötta bolag, vilket stärker den internationella konkurrenskraften på sikt. AMF är en betydande aktör på svenska aktiemarknaden och var den femte största svenska ägaren på Stockholmsbörsen enligt Holdings data från januari i år.

En viktig differentieringsfaktor för AMF är den långa investeringshorisonten och de nära relationerna till bolagen, vilket möjliggör ett aktivt ägande genom deltagande i valberedningar. Under 2023 deltog AMF i 34 sådana valberedningar i svenska noterade bolag. Dessutom betonar Larsén fördelarna med att arbeta i förvaltarteam där olika specialistkompetenser inom räntepapper, fastigheter och infrastruktur samspelar. Det svenska teamet har sammanlagt 120 års erfarenhet av finansmarknaden, vilket ger en stark grund för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Oavsett val av fond framhäver hon vikten av ett långsiktigt perspektiv och diversifiering, möjligen genom månadssparande för att jämna ut köptidpunkter oavsett marknadsläge





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AMF Småbolag Aktiv Förvaltning Sverige Konjunktur Riskspridning Sophie Larsén

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