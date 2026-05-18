Amnesty International: Highest number of executions in 44 years, Iran leads with 2 159 executions in 2025

Amnesty International has reported that 2 707 executions took place in 17 countries in 2025, the highest number in 44 years. The main reason for the increase was the violent increase in executions by the Iranian regime. In Iran, at least 2 159 people were executed in 2025, more than double the number of the previous year. Saudi Arabia recorded 356 executions, most of which were related to drug-related offenses. The report does not include executions in China. According to Amnesty, China is likely to be the country that executes the most people. A total of 17 countries in the world carried out executions.

Under 2025 avrättades 2 707 personer i 17 länder, enligt Amnesty International . Det är den högsta siffra som organisationen uppmätt på 44 år. Den största anledningen till ökningen var iranska regimens våldsamma ökning av avrättningar.

I Iran avrättades minst 2 159 personer ifjol, vilket var mer än dubbelt så många som året innan. I Saudiarabien var siffran 356, varav de flesta fall handlade om straff för narkotikarelaterade brott. Rapporten innehåller inte avrättningar i Kina. Enligt Amnesty är det troligt att Kina delar ut flest dödsstraff.

Totalt var det 17 länder i världen som verkställde dödsstraff. Japan, Sydsudan, Taiwan och Förenade Arabemiraten var de länder som återupptog dödsstraffet ifjol.

Saudiarabien har under söndagen skjutit ned tre drönare som flugit in i landets luftrum från Irak





