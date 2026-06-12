Amnesty International uppmanar till en global bojkott av staten Israel som ett svar på Israels senaste agerande på Västbanken. Israel har gått på offensiven på Västbanken de senaste månaderna och uppför en militärbas i närheten av det före detta flyktingläget i Jenin, på Västbanken.
Israel har gått på offensiven på Västbanken de senaste månaderna. Så sent som i dag kom beskedet att Israel s försvarsmakt, IDF, uppför en militärbas i närheten av det före detta flyktingläge t i Jenin, på Västbanken .
Det är första gången sedan Osloavtalen 1993 som Israel inrättar en permanent militäranläggning i ett område som i teorin kontrolleras av palestinska myndigheter, area A. Amnesty International uppmanar till en global bojkott av staten Israel som ett svar på Israels senaste agerande på Västbanken
Amnesty International Israel Global Bojkott Västbanken Militära Bas Flyktingläge Area A Osloavtalet Israels Senaste Agerande Offensiv Flyktingläger Militära Anläggningar Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flyktingläger Flykting
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Iranian Military Closes Hormuz Strait, US Attacks Iran, Israel Approves Settlements, Amnesty Criticizes Israel, and MoreThis news text covers a range of topics, including the closure of the Hormuz Strait by Iran, US attacks on Iran, the approval of settlements by Israel, criticism of Israel by Amnesty International, and more.
Read more »
Iranian Military Closes Hormuz Strait, US Attacks Iran, Israel Approves Settlements, Amnesty Criticizes Israel, and MoreThis news text covers a range of topics, including the closure of the Hormuz Strait by Iran, the US attacks on Iran, the approval of settlements by Israel, the criticism of Israel by Amnesty International, and more.
Read more »
Kallas träffar Irans utrikesminister, världsekonomisk prognos, USA:s attack mot oljetankfartyget, Israels bosättningsplan, Amnesty International kritikenKalla Kallas, EU:s utrikeschef, har träffat Irans utrikesminister Abbas Aragchi för att diskutera de senaste dagarnas eskalering av striderna mellan USA och Iran. Kallas säger att en återgång till ett fullskaligt krig skulle vara enormt kostsamt för hela regionen. Diplomatin är fortsatt den bästa vägen ut ur detta krig, enligt Kallas enligt Reuters. Utrikeschefen har också varit i kontakt med Kuwaits utrikesminister Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. Världsbanken uppger att kriget mellan Iran och USA är den värsta smällen mot världsekonomin sedan covidpandemin. USA:s militärkommando har genomfört en attack mot oljetankfartyget Settebello utanför Omans kust. Israels regering förväntas godkänna en plan att finansiera och bygga bosättningar på Västbanken. Amnesty International kritiserar beslutet och menar att Israel trappar upp den etniska rensning på ockuperade Västbanken. Polisen i Israel anklagas för att undergräva sin oberoende efter en ny lag som ger justitieministern kontroll över utnämningen av cheferna för de interna utredningarna.
Read more »
News on US-Iran relations, economic impact of oil prices, Amnesty International criticism, and Israeli government approval of settlementsThe news text discusses the ongoing tensions between the US and Iran, the impact of high oil prices on the global economy, Amnesty International's criticism of Israel's settlement plans, and the Israeli government's approval of new settlement construction.
Read more »