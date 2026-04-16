Amocs kollaps mer sannolik än tidigare befarat, varnar forskare

En ny studie visar att det livsviktiga havsströmsystemet Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation) riskerar att kollapsa tidigare och med större sannolikhet än vad som tidigare antagits. Forskare bekräftar att pessimistiska klimatmodeller är mer realistiska, med potentiella globala konsekvenser som inkluderar extrema väderhändelser och stigande havsnivåer.

Enligt en banbrytande ny studie har sannolikheten för att det avgörande havsströmsystemet Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation) kollapsar ökat markant. Forskare vid Potsdaminstitutet i Tyskland, inklusive professor Stefan Rahmstorf, varnar för att en kraftig försvagning till år 2100 är ett realistiskt, om än dystert, scenario. Den nya forskningen indikerar att de mer pessimistiska klimatmodellerna, vilka tidigare ansågs mindre sannolika, nu framstår som mer trovärdiga än de mer optimistiska scenarierna.

En kollaps av Amoc skulle innebära omvälvande förändringar för planetens klimat. Det tropiska regnbältet, en vital livsmedelskälla för miljontals människor, skulle förskjutas. Västeuropa skulle drabbas av extremt kalla vintrar och sommartorka, samtidigt som havsnivåerna längs Atlantkusten skulle stiga med mellan 50 och 100 centimeter utöver den redan pågående höjningen.

Redan 2021 noterade forskare varningssignaler som pekade på en potentiell tröskelpunkt för Amoc. Den aktuella studien, som kombinerar havsobservationer med avancerade datormodeller, uppskattar att Amoc kan försvagas med upp till 50 procent till år 2100, även under förutsättning att inlandsisen slutar smälta och utsläppen av växthusgaser minskar kraftigt.

Historiskt sett befinner sig Amoc redan nu på sin svagaste nivå på 1 600 år, en nivå som jämförs med den under senantiken då naturliga klimatvariationer och smältande inlandsis påverkade systemet.

Studien använde en ny metod för att utvärdera flera dussintals klimatmodeller, vilket kraftigt reducerade osäkerheten kring framtida utfall. Denna metod, som fokuserade på hur väl modellerna överensstämmer med verkliga observationer, ledde till ett mer precist estimat för Amoc:s avmattning, beräknad till mellan 42 och 58 procent fram till år 2100. Denna nivå av försvagning bedöms enligt forskarna med stor sannolikhet leda till en kollaps. Dr Valentin Portmann, som ledde studien, betonar att Amoc kommer att minska mer än genomsnittet för alla klimatmodeller, vilket indikerar att systemet närmar sig en kritisk tröskelpunkt.

Professor Stefan Rahmstorf, som har ägnat 35 år åt att studera Amoc, uttrycker djup oro över resultaten. Han beskriver dem som viktiga och mycket oroande, då de bekräftar att de mer pessimistiska, men observationsbaserade, modellerna är de mest realistiska. Rahmstorf fruktar att vi kan passera den oåterkalleliga tröskelpunkten för Amoc:s nedstängning redan i mitten av detta århundrade.

Den nuvarande försvagningen av Amoc tros delvis bero på den globala uppvärmningen. Minskad salthalt i ytvattnet, orsakat av ökad nederbörd och smältande inlandsis, gör att vattnet blir mindre tätt. Varmare ytvatten sjunker långsammare, vilket försvårar den vertikala cirkulationen som driver Amoc. Dessa processer förstärker försvagningen av strömsystemet, som i grunden drivs av subtila densitetsskillnader i havsvattnet.

Léon Chafik, forskare vid Stockholms universitet, ser studien som ett viktigt steg framåt. Han menar att användningen av havsobservationer för att justera klimatmodeller är avgörande för att korrigera befintliga brister. Chafik lyfter fram att studien ökar risken för kollaps till 50 procent, jämfört med IPCC:s tidigare uppskattning på 32 procent. Denna ökning diskuteras intensivt inom forskarvärlden, då det finns en pågående debatt om modellernas begränsningar.

Trots den ökade risken för en Amoc-kollaps, understryker Chafik att det inte nödvändigtvis innebär en ny istid. Den globala uppvärmningen kan potentiellt mildras till följd av en försvagad Amoc, men effekterna är komplexa och en direkt koppling till en istid är inte given.

Det är tydligt att forskningsfronten rör sig snabbt. De nya rönen kring Amoc:s framtida stabilitet understryker behovet av fortsatt forskning och intensiva klimatåtgärder.

De mest dramatiska klimatförändringarna i jordens historia, som inträffat under de senaste 100 000 åren, har ofta sammanfallit med snabba omställningar i Amoc-systemet. Denna historiska koppling väcker ytterligare oro för de potentiella konsekvenserna av en framtida kollaps.

Den nya studien bidrar med viktig information i den pågående debatten om klimatförändringarnas omfattning och konsekvenser. Att förstå och förutse beteendet hos Amoc är avgörande för att kunna planera och anpassa sig till en föränderlig värld.

Denna nya forskning förstärker argumenten för att agera snabbt för att begränsa klimatförändringarna och undvika potentiellt katastrofala effekter.

Forskningsresultaten framhåller vikten av att lyssna till vetenskapen och implementera ambitiösa klimatpolicys globalt.

Denna utveckling inom klimatforskningen visar på komplexiteten i jordens klimatsystem och hur sammanlänkade olika delar är.

Amoc, som en global värmefördelare, spelar en kritisk roll i att upprätthålla det nuvarande klimatet, och dess potentiella försvagning eller kollaps skulle ha globala återverkningar som sträcker sig långt bortom Atlanten.

Det är en kamp mellan den pågående globala uppvärmningen och effekterna av förändringar i havscirkulationen, och hur dessa två krafter interagerar är centralt för att förstå framtida klimatutveckling.

Även med ett scenario där utsläppen når netto noll, kan klimatmodellerna fortfarande förutspå betydande avmattning i Amoc. Detta belyser den långvariga effekten av tidigare utsläpp och den tröghet som finns i klimatsystemet.

Framtiden för Amoc är en av de mest kritiska frågorna inom klimatvetenskapen just nu, och denna studie ger en dyster men viktig uppdatering.





