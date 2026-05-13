Amy Madigan ansluter sig till ensemble i John Sayles 'I Passed This Way'

Amy Madigan ansluter sig till en ensemble bestående av bland annat Chris Cooper i John Sayles ' I Passed This Way ', hans första film på 13 år.

Amy Madigan har ett par starka filmer bakom sig. Eposer i diverse genrer såsom 'Lone Star', 'City of Hope', 'Sunshine State' och 'Passion Fish' kan alla tillskrivas Sayles känsla för mystik och dramatik. De två sistnämnda filmerna blev han Oscarsnominerad för. Han har varit verksam i över fyrtio år och skrivit ett sjuttiotal manus.

Det hela ska handla om en man som får sheriffen Pat Garrett i hälarna. I tumultet ställs han inför ett svårt val, lämna allt eller stå upp för sin familj. Handlingen är lagd vid 1898.

'Jag växte upp med westernfilmer och de bästa hade alltid en moralisk kärna i sig', berättar regissören för Variety. När vi ser hur Amerika ser ut idag och den växande främlingsfientligheten som ursäktas med att man är en världsmakt kändes den här berättelsen viktig att skildra.

Amy Madigan vinner en Oscar efter 40 års väntan – för 2025 års mest hyllade skräckroll





