Trots betydande kursfall för Novo Nordisk ser Handelsbankens analytiker positiv potential. Artikeln lyfter fram andra intressanta bolag inom hälsa, cybersäkerhet och spel. Spelutvecklaren Hacksaw och medicinteknikbolaget Sobi nämns som potentiella tillväxtbolag.

Aktien för det danska läkemedel sbolaget Novo Nordisk har upplevt en betydande nedgång, hela 60% från sin toppnotering. Trots detta ser Handelsbanken s analytiker Mattias Häggblom en chans i den nuvarande situationen. Hans bedömning är att marknaden har prisat in alltför mycket negativitet i aktiekursen, vilket kan innebära en attraktiv ingångspunkt för investerare. Novo Nordisk s aktie har rasat nära 30% under de senaste två veckorna, en följd av en vinstvarning som skakade marknaden.

Handelsbanken, genom sin analytiker, ser dock ljusare utsikter framöver och beskriver situationen som ett bra utgångsläge för framtida tillväxt. Detta skapar en intressant dynamik där marknadens initiala reaktion kan ha överdrivit problemen. I samma anda av potentiella vändningar belyses även Astra Zenecas situation. Trots att bolaget överträffar förväntningarna, höjer sin prognos för helåret och gör stora investeringar i USA, upplever aktien ett kursfall. Bakomliggande orsaker till detta kan vara specifika projekt, som ett cancerprojekt, eller pågående utredningar i Kina som skapar osäkerhet hos investerare. Dessa faktorer illustrerar hur komplexa och mångfacetterade bolagsframgångar kan vara, och hur även positiva nyheter ibland inte omedelbart återspeglas i aktiekursen. Inför 2024 pekar finansprofiler ut tydliga trender för framtida investeringar. Cybersäkerhet, betting och läkemedelsindustrin, särskilt bolag som bidrar till att rädda liv, är områden som framhålls som särskilt intressanta. Tre av tolv intervjuade profiler identifierar Yubico som en favorit, vilket indikerar ett starkt förtroende för bolagets potential inom cybersäkerhetssegmentet. Läkemedelsanalytikern Mattias Häggblom från Handelsbanken uttrycker särskild glädje över Sobi, då bolaget har royalties på vad som beskrivs som den bästa nyheten inom barnmedicin på 20 år. Detta understryker den långsiktiga potentialen inom sektorn och hur innovationer kan skapa betydande värde. Utöver dessa stora aktörer presenteras även mindre, men potentiellt högavkastande, bolag. Spelleverantören Hacksaw nämns som ett företag med snabb tillväxt och hög lönsamhet, som dessutom handlas till en fördelaktig multipel om endast sju gånger rörelseresultatet. Dess betydande exponering mot en växande marknad gör det till ett intressant case. Belysningsbolaget Lightning Group, som trots tuffa år sedan börsnoteringen 2016 ännu inte lyckats vända till lönsamhet, representerar en utmaning men också en potentiell turnaround-historia om strategin lyckas. Även husvagns- och husbilstillverkaren Kabe, som haft ett par svåra år på grund av en svag marknad, visar tecken på förbättring med ett positivt resultat för Q4 2025, vilket markerar en vändning efter en period av motgångar. Gruvbolaget Lovisagruvan, som kämpat med att hitta partners för anrikning av malm, verkar nu ha en lösning på plats, vilket kan öppna nya möjligheter. Slutligen framhålls Eltel som ett nordiskt exempel på en lyckad turnaround. Efter nästan ett decennium av besvikelser har bolaget visat tio kvartal i rad med förbättrade resultat, vilket indikerar en stabilisering och en positiv framtid. Karriärvägar kan också leda till oväntade framgångar. En individ som ursprungligen hade ambitionen att 'rädda världen iförd Kånken' hamnade istället inom finansbranschen efter att ha börjat som vaktmästare på Aragon. Denna person beskriver en uppskattning för sin roll som läkemedelsanalytiker och den positiva inverkan detta arbete kan ha på mänsklighetens välbefinnande, särskilt genom att bidra till utvecklingen av mediciner som kan rädda liv och förbättra livskvaliteten. Denna typ av personliga berättelser understryker vikten av att följa sina intressen och vara öppen för nya möjligheter, även när vägen dit inte är linjär





