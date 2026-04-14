Anatomic Sitt: Skräddarsydda sitsar för en bättre vardag

Företaget Anatomic Sitt tillverkar specialanpassade sitsar och sittsystem för personer med funktionsnedsättningar, med hjälp av avancerad teknik och ett starkt fokus på individens behov.

I produktionsrummet, märkt ”Draknästet”, arbetar en gul robotarm över ett block av vit plast, och frässpånen faller som snö över bord, maskin och golv. Robotcellen tar upp mer plats än konferensrummet intill. Här fräses verktyg och formar fram, ibland utifrån avgjutningar av hela kroppen. Det som tar form är ingen standardprodukt, utan skräddarsydd för en enda kropp. Krister Eriksson, produkt- och produktionsutvecklare, förklarar: ”Vi programmerar roboten på samma sätt som man förr karvade med kniv eller fingerputs, men nu kan vi göra det med en precision som gör att vi kan upprepa och förfina processen på ett helt annat sätt.”

Företaget grundades 1988 av Krister Erikssons far, ortopedingenjören Bo Eriksson, och började som ett källarföretag i en villa. Idag omsätter koncernen omkring 220 miljoner kronor, säljer till 28 länder och har dotterbolag i Danmark och Finland. Norden, och i synnerhet Norge, är fortfarande ett av företagets starkaste fästen. Verktygen har förvandlats, från handlag och gips till CAD, robotfräsning och 3D-printning, men affärsidén är densamma: att skapa lösningar för individer vars kroppar inte passar i standardlösningar. ”Vår produkt är egentligen en engångsprototyp, men vi producerar den i serie. Vi tillverkar cirka 1 500 sitsar per år, och troligen är 1 450 av dem helt unika.”, vilket ledde till en andraplats i Årets Företagare i Sverige förra året.

Kunderna som kontaktar Anatomic Sitt behöver ofta specialanpassade lösningar. Det handlar sällan om ett påkostat tillval utan om individer vars kroppar inte fungerar i den sits de har, eller aldrig har gjort det. Cerebral pares, muskelsjukdomar, MS, skolios och tryckproblem kräver ofta en positionering som inte kan köpas färdig från hyllan, särskilt när rullstolen används större delen av den vakna tiden. Krister Eriksson betonar: ”Vi jobbar med de mest utsatta i samhället. Om man kommer till oss är det för att man inte kan sitta där man sitter i dag. En genomsnittlig stol används från att brukaren går upp tills den går och lägger sig, dag ut och dag in. Då krävs andra saker för att man inte ska få sår, andningssvårigheter eller felställningar.”

Därför har Anatomic Sitt byggt upp en verkstad för snabb enstyckstillverkning, snarare än en traditionell hjälpmedelstillverkare, samtidigt som man behållit produktionen i Sverige. Robotfräsar, skärbord, vakuummaskiner, fräsbord, symaskiner och en växande park av 3D-printrar står sida vid sida. På mindre än två år har företaget installerat elva skrivare, först för prototyper, numera allt oftare för färdiga komponenter och verktyg i den löpande produktionen. Koncernen äger även ett annat produktionsbolag där de rullstolschassin tillverkas som företagets sitsar och sittsystem ofta monteras på. Eriksson förklarar: ”Vi måste äga vårt flöde. Det vi gör är så komplext att vi inte bara kan beställa hem komponenter. Många i världen kan tillverka sitsar, men kunskapen ligger i hur man gör formen och hur man positionerar kroppen.”

Affären sker främst via regioner och kommuner, ofta genom förskrivare och hjälpmedelsspecialister. Utomlands kan kunderna lika gärna vara distributörer, försäkringsbolag eller privatpersoner, beroende på hur välfärdssystemen är uppbyggda. Exporten börjar ofta med att marknaden måste utbildas, inte bara i produkten utan i vad rätt sittande faktiskt kan betyda. ”Alla länder tar inte hand om sina funktionshindrade på samma sätt. I många fall måste vi börja med att utbilda marknaden och visa vad som faktiskt är möjligt.”

Krister Eriksson talar om expansion utan stora ambitioner. Anatomic Sitt investerar kraftigt och säljer till allt fler marknader, men framstår inte som ett företag som drivs av tillväxtretorik. ”Vi växer, men det är inte så viktigt. Det 'bara blir'. Det finns fortfarande ett stort behov här och där, och vi säger ju inte nej till någon brukare.” Siffrorna visar hur stort företaget är, men inte riktigt vad det betyder i praktiken. Det märks först när en sits fungerar som den ska, när trycket minskar, kroppen får stöd och någon kan använda sina kvarvarande funktioner bättre än tidigare. Då blir den vita formen som lämnar robotcellen något mer än en komponent i ett hjälpmedelssystem. Krister Eriksson avslutar: ”Det är inte ovanligt att det kommer tårar, både från brukaren och från föräldrarna, när någon plötsligt klarar sådant som familjen inte trodde skulle gå, som att styra sin elrullstol eller gå på toaletten själv.”

Sydarkivera grundades med en tydlig vision: ingen myndighet ska behöva stå ensam i utmaningen med digitalt långtidsbevarande. Idag delar 42 medlemskommuner på spetskompetens och teknik. Genom samverkan har en säker och effektiv modell som väcker internationell uppmärksamhet vuxit fram





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Åbergs miss kostade i Masters – Norén med sitt bästa resultatLudvig Åbergs runda förstördes av ett kostsamt misstag på ett ikoniskt hål i Masters. Alex Norén noterade sitt bästa resultat i turneringen.

Read more »

– därför skrotar Pareto sitt AB Volvo-köprådAB Volvos aktiekurs är 30 procent högre än sin historiska snittmultipel räknat på nästkommande vinster, risk i förhållande till avkastningsmöjligheter har försämrats och nya lastbilsaktörer utgör långsiktiga hot.Så motiverar Pareto att man skrotar sitt köpråd på fordonsjätten och sänker till behåll – dock med bibehållen riktkurs på 350 kronor.

Read more »

Åtalet: Rektorn våldtog flicka på sitt kontorRektorn i 50-årsåldern begick ett stort antal våldtäkter mot en tonårsflicka som han var stödperson för, enligt misstankarna. Övergreppen ska bland annat ha ägt rum på hans kontor, under mer än ett års tid. Nu åtalas han.

Read more »

73-åringen till VM – med sitt nionde landslagCarlos Queiroz är sannerligen en landslagsnomad.

Read more »

Svantesson gör sitt bästa. Det räcker inte.Sydsvenskan.se är den ledande nyhetstidningen i Skåne och Öresundsregionen

Read more »

ANNONS: Lars Lind testamenterade till Rädda Barnen: ”Hans engagemang lever vidare genom hans handling”I hela sitt liv arbetade Lars Lind för de utsatta – genom sitt arbete men också efter pensionen.När han gick bort var det självklart för honom att skänka

Read more »