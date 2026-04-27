Anders Christiansen svarar på mediebevakningen – syrlig passning efter segern

Anders Christiansen, mittfältare i Malmö FF, kritiserar mediernas förhandsbedömningar efter lagets seger mot AIK. Han antyder att MFF blivit avskriven och utmanar andra topplag att ta hem guldet.

Malmö FF:s mittfältare Anders Christiansen riktade en skarp kommentar mot mediekåren efter lagets första seger mot AIK på Strawberry Arena på nästan ett decennium. Segern, som säkrades genom Erik Botheims mål, har minskat gapet till serieledaren Sirius till endast tre poäng.

När Christiansen konfronterades med frågan om hur han uppfattade den större uppmärksamheten som Sirius fått under säsongen, svarade han med en tydlig pik mot mediernas förhandsbedömningar. Han antydde att MFF, enligt mediernas prognoser, var dömt att hamna i den nedre delen av tabellen, kanske till och med runt en åttonde eller nionde plats.

Christiansen betonade att Sirius, Hammarby, Mjällby och GAIS ansågs vara större favoriter till guldet, och uttryckte en förväntan på att se hur dessa lag skulle hantera pressen under säsongens gång. Sportbladets krönikör Simon Bank avbröt diskussionen och påpekade att ingen faktiskt hade tippat MFF att sluta åtta eller nio. Han lyfte fram att Malmö FF hade tagit tio poäng på fem matcher, vilket han ansåg vara ett starkt resultat.

Bank menade att om laget kunde upprätthålla detta tempo skulle de vara med i guldstriden hela vägen. Han erkände dock att lagets prestationer hade varit något ojämna, vilket var något de var medvetna om och arbetade med att förbättra. Christiansen fortsatte sedan med att ge utrymme till de andra topplagen att ta hem mästerskapet.

Han uttryckte en nästan nonchalant inställning och uppmanade Hammarby, Mjällby, GAIS och de andra att själva ta ansvaret för att vinna guldet, samtidigt som han antydde att han skulle vara intresserad av att se hur de hanterade den pressen och förväntningarna. Christiansens kommentarer kan tolkas som ett försök att tända en gnista i laget och samtidigt sätta press på konkurrenterna.

Han verkar vara frustrerad över att MFF inte fått samma erkännande som Sirius, trots att de ligger relativt nära i tabellen. Det är tydligt att Christiansen och MFF inte är nöjda med att bli avskrivna av medierna och ser detta som en motivation att bevisa att de är en kraft att räkna med i Allsvenskan.

Segern mot AIK är ett viktigt steg i den riktningen, men Christiansen betonar att det krävs en mer stabil prestation för att verkligen utmana om guldet. Hans uttalande om att andra lag får ta hem guldet, samtidigt som han vill se hur de agerar, är ett smart drag för att skapa en psykologisk fördel och öka spänningen inför de kommande matcherna.

Det är en tydlig signal om att MFF inte tänker ge upp kampen om mästerskapet utan att kämpa in i det sista. Laget har potentialen att överträffa förväntningarna och Christiansen verkar fast besluten att leda dem dit





