Anders Eklunds livstidsstraff omvandlas inte

Örebro tingsrätt beslutar att Anders Eklund, dömd för morden på Engla Höglund och Pernilla Hellgren, fortsatt ska avtjäna livstidsstraff utan tidsbestämning på grund av risk för återfall.

Örebro tingsrätt har beslutat att Anders Eklund , som avtjänar ett livstidsstraff för morden på tioåriga Engla Höglund och 31-åriga Pernilla Hellgren, inte får sitt straff tidsbestämt.

Domstolen anser att det fortfarande finns en konkret och beaktansvärd risk för att han återfaller i allvarlig brottslighet. Detta framgår av beslutet som refereras av SVT. Anders Eklund, som har bytt efternamn sedan brotten, dömdes 2008 till livstids fängelse för mordet på Engla Höglund i Stjärnsund i Dalarna samma år, och för mordet på Pernilla Hellgren utanför Falun i juni 2000. Rättens bedömning grundar sig på en helhetsbedömning av Eklunds personlighet och brottens allvarliga karaktär.

Beslutet innebär att han fortsatt måste ansöka om nåd för att kunna friges, och att livstidsstraffet inte omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff. Bakgrunden är att Anders Eklund begick två mycket uppmärksammade mord med sexuella motiv. Det första offret var Pernilla Hellgren, en 31-årig kvinna som anmäldes försvunnen efter en joggingtur i Falun. Hennes kropp hittades flera veckor senare.

Det andra offret var Engla Höglund, en tioårig flicka som försvann på väg hem från skolan i Stjärnsund. Eklund greps och dömdes för båda morden efter omfattande utredningar. Under rättegången framkom att han hade ett starkt kontrollbehov och uppvisade drag av antisocial personlighetsstörning. Dessa faktorer har legat till grund för tingsrättens bedömning att risken för återfall är fortsatt hög.

Domstolen har även beaktat att Eklund under sin tid i fängelse inte har deltagit i några behandlingsprogram som syftar till att minska risken för återfall i allvarlig brottslighet. Beslutet har väckt reaktioner bland anhöriga till offren, som uttryckt lättnad över att gärningsmannen inte ges frihet i förtid. Samtidigt har kriminalvårdens möjligheter att rehabilitera långtidsdömda ifrågasatts. Anders Eklund har tidigare ansökt om omvandling av straffet till tidsbestämt, men nekats.

Enligt svensk lag kan livstidsdömda efter en viss tid ansöka om att straffet görs tidsbestämt. För Eklund, som har avtjänat över 15 år, var detta en ny prövning. Tingsrätten betonar att det krävs en betydande tidsperiod med oförändrad riskbild innan en omvandling kan komma i fråga. Fallet belyser svårigheterna med livstidsstraff och bedömningen av återfallsrisk hos personer som begått grova våldsbrott.

Experter menar att sådana beslut alltid innebär en avvägning mellan rehabilitering och skydd av samhället





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Livstidsstraff Mord Återfallsrisk Rättsväsende Anders Eklund

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