Anders Tallgren: 'Parkeringsplatser behövs och finns, men kommer i allt större utsträckning placeras i parkeringshus och parkeringsgarage'

Anders Tallgren, stadsbyggnadsnämndens ordförande i Karlstad, skriver om parkeringsplatser och utvecklingen av Karlstad. Han poängterar att parkeringsplatser behövs och finns, men att de i allt större utsträckning placeras i parkeringshus och parkeringsgarage. Han betonar också att Karlstad behöver fungera för alla, oavsett om man behöver bilen eller inte.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Parkeringsplatser behövs och finns, men kommer i allt större utsträckning placeras i parkeringshus och parkeringsgarage, skriver Anders Tallgren (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Karlstad är en stad och kommun för alla. Det gäller både den som bor i centrum, den som kommer från Vålberg, Molkom eller Väse, den som behöver bilen i vardagen och den som går, cyklar eller reser kollektivt. Just nu är det svårt att ta sig fram med bil på flera håll i Karlstad. Det beror till stor del på de stora arbeten som pågår, inte minst byggnationen av Karlstads resecentrum.

Det är besvärligt under tiden, men syftet är att skapa bättre förutsättningar för resor till, från och genom staden på sikt. Vi vet att många bor på platser där kollektivtrafiken inte är ett fungerande alternativ. Därför behöver Karlstad fungera för den som måste ta bilen. Men om fler av dem som har möjlighet kan gå, cykla eller resa kollektivt, blir det också mer plats för dem som verkligen behöver bilen.

En levande stad kan inte bara bestå av stora parkeringsytor. Den behöver också ge plats för människor, butiker, restauranger, gångstråk, mötesplatser och ett attraktivt stadsliv. Parkeringsplatser behövs och finns, men kommer i allt större utsträckning placeras i parkeringshus och parkeringsgarage. Det viktiga är att parkeringssystemet är tydligt, fungerar för besökare, boende och näringsliv, och bidrar till att det finns omsättning på parkeringsplatserna.

Frågan om p-skiva har utretts vid flera tillfällen och hittills har andra lösningar valts. Vi har till exempel utökat antalet parkeringsfickor med avgiftsfri korttidsparkering och det ska alltid vara minst 30 minuter så att man hinner några ärenden. Kommunen ger inte heller bort någon mark till byggherrar eller affärsutvecklare. Marken är karlstadsbornas gemensamma egendom och den ska förvaltas på ett klokt sätt.

Viss mark behåller vi full rådighet över, annan upplåts med tomträtt och då får kommunen in en årlig avgift och mark som säljs får kommunen marknadsmässigt betalt för. En attraktiv och levande stad behöver utvecklas så att den fungerar för fler än ett trafikslag. Målet är en stad som är lätt att nå och bra att vistas i, oavsett om man kommer med bil, buss, cykel eller till fots.

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