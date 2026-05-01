Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lägger fram förslag om minst 3 000 nya lärare i lågstadiet, en ekonomisk skyddsplan och en omprövning av marknadsintressena i välfärden.

Socialdemokraterna s partiledare Magdalena Andersson presenterade idag en rad förslag under en pressträff i Stockholm, inför sitt kommande förstamajtal. Fokus låg starkt på utbildning, men även på ekonomisk trygghet och en omprövning av välfärd ssektorns marknadsinriktning.

Ett centralt förslag rör en kraftig satsning på lärarresurser i grundskolans tidiga år. Partiet beräknar att minst 3 000 nya lärare behöver anställas specifikt för lågstadiet för att kunna genomföra de utlovade förbättringarna. Dessutom föreslås en ökning av lärartätheten även i förskoleklasserna, vilket syftar till att ge varje elev mer individuell uppmärksamhet och stöd. Andersson betonade att syftet med dessa åtgärder är att stärka läs- och skrivförmågan samt matematikkunskaperna hos barn i åldern 6–9 år.

Hon lyfte fram att många elever idag inte når upp till de nationella proven i svenska och matematik, och att detta är ett problem som måste åtgärdas. För att säkerställa att alla skolor, oavsett huvudman, följer samma regler föreslår Socialdemokraterna att maxgränserna för elevantal per lärare ska bli bindande för både kommunala skolor och friskolor. Detta är ett steg för att skapa en mer likvärdig utbildning över hela landet.

Utöver utbildningsförslagen adresserade Andersson även den ekonomiska situationen och de globala oroligheterna. Tidigare under dagen talade hon i Tornparken i Sundbyberg, där hon krävde att regeringen snarast utarbetar en ekonomisk skyddsplan för Sverige, med tanke på det eskalerande kriget i Mellanöstern och dess potentiella effekter på den svenska ekonomin och medborgarnas plånböcker.

Hon uttryckte oro över att kriget kan leda till ökade kostnader och osäkerhet på arbetsmarknaden, och att det därför är avgörande att regeringen agerar proaktivt för att skydda "vanligt folk". Socialdemokraterna lovar att arbeta för att avskaffa det så kallade karensavdraget, som partiet anser vara orättvist. De kommer också att driva på för införandet av arbetarpensioner, investeringar i grön teknik och förbättrade villkor för arbetstagare.

Andersson kritiserade den nuvarande regeringens politik och varnade för ytterligare försäljning av gemensamma tillgångar om de får fortsätta att styra. Hon lovade ett systemskifte i välfärdssektorn, med en minskad roll för marknadsintressen inom skolan och vården. Detta innebär en ambition att återgå till en mer offentligt driven och behovsstyrd välfärd, där kvalitet och tillgänglighet prioriteras framför vinstintressen. Andersson framhöll att välfärden är en grundläggande rättighet för alla, och att den inte får undergrävas av kortsiktiga ekonomiska intressen.

Hon avslutade med att betona Socialdemokraternas engagemang för att skapa ett rättvisare och tryggare Sverige för alla medborgare, genom en kombination av investeringar i utbildning, ekonomisk trygghet och en stark välfärdsstat





