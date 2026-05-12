Andesviruset på m/v Hondius: Varför vi inte behöver frukta en ny pandemi

En djupgående analys av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget m/v Hondius och varför experter bedömer att risken för en global spridning är mycket låg.

Det är lätt att förstå varför många känner en omedelbar oro när nyheter om ett virusutbrott på ett kryssningsfartyg når allmänheten. Minnena från den globala covid-19-pandemin är fortfarande färska, och bilderna av isolerade passagerare och strikta karantänsåtgärder väcker obehagliga associationer.

När det nu rapporteras om utbrott av hantavirus av typen andesvirus ombord på kryssningsfartyget m/v Hondius, är det naturligt att ställa sig frågan om vi står inför början på en ny hälsokris. Men enligt ledande experter och smittskyddsmyndigheter finns det ingen anledning till panik. Bedömningen är tydlig: detta är inte starten på en ny pandemi. Skillnaden ligger främst i att andesviruset är en redan känd entitet inom den medicinska världen.

Vi besitter omfattande kunskap om hur viruset fungerar, hur det sprids och hur man bäst hanterar smittade individer. Det finns inga indikationer på att viruset skulle ha genomgått några betydande mutationer som skulle kunna öka dess smittsamhet eller förändra dess beteende på ett sätt som hotar den allmänna folkhälsan. Alla som hittills har bekräftats vara smittade har befunnit sig på fartyget och klassas som högriskkontakter, vilket innebär att smittspridningen hittills har varit strikt lokaliserad.

En specifik punkt som har skapat oro i den svenska debatten är det faktum att en svensk medborgare befann sig på fartyget under utbrottet. Denna person har nu återvänt till Sverige och befinner sig i isolering under strikt övervakning av det regionala smittskyddet, i samråd med Folkhälsomyndigheten.

Den oro som uppstått grundar sig i att den svenska resenären var ombord samtidigt som den första misstänkta personen, mannen som tragiskt nog avled, men att svensken lämnade fartyget innan utbrottet blev officiellt känt och åtgärder sattes i verk. Frågan som många ställt sig är om denna individ kan ha agerat som en smittbärare under resan hem och exponerat andra människor innan isoleringsinstruktionerna mottogs. Sannolikheten för ett sådant scenario bedöms dock som mycket låg.

Hantavirus, och specifikt andesviruset, tenderar att främst smitta när den drabbade personen redan uppvisar tydliga symtom. Även om det finns en teoretisk möjlighet att man är smittsam precis innan sjukdomsdebuten eller i ett tidigt skede när symtomen är diffusa, har den berörda svensken inte uppvisat några sådana tecken under hela resan hem. Det innebär att risken för att han ska ha spridit viruset till andra i det offentliga rummet är minimal.

Trots den låga risken för spridning är hanteringen av fallet extremt försiktig, vilket kan bidra till en upplevd känsla av osäkerhet. En av de mest utmanande aspekterna med andesviruset är den långa inkubationstiden. För att vara helt säkra på att ingen smitta har utvecklats måste personer med hög exponeringsrisk isolera sig i upp till 42 dagar efter den sista kontakten med smittkällan.

Att utföra tester innan symtomen har visat sig är riskabelt, då det finns en betydande risk för falskt negativa svar, vilket skulle kunna ge en falsk trygghet. Samtidigt spelar kommunikationen från myndigheterna en roll. Idag präglas experternas uttalanden av en viss ödmjukhet och försiktighet, en direkt lärdom från pandemin där man insåg vikten av att kunna revidera sina bedömningar i takt med att ny kunskap tillkommer.

Denna vetenskapliga ärlighet kan av vissa tolkas som osäkerhet, men i själva verket är det ett uttryck för en ansvarsfull hantering av information. Ytterligare en faktor som bidrar till den publika oron är de visuella intrycken från evakueringsinsatserna. Bilder på vårdpersonal i fullständiga skyddskläder och andningsmasker är skrämmande och för tankarna till katastroffilmer.

Det är dock viktigt att förstå att dessa åtgärder inte vidtas för att viruset är extremt smittsamt mellan människor i allmänhet, utan för att den sjukdom som andesviruset orsakar kan vara mycket allvarlig och livshotande för den enskilde patienten. Skyddsutrustningen handlar alltså om att skydda personalen från en potent sjukdom, inte om att stoppa en okontrollerbar global spridning.

Hela situationen kompliceras dessutom av att passagerarna på m/v Hondius kommer från en mängd olika länder, vilket kräver en komplex internationell samordning mellan olika nationers hälsovårdsmyndigheter. Trots komplexiteten är det lugnande att se att alla ledande internationella experter är överens i sin nuvarande bedömning. Situationen övervakas noggrant, och även om informationen kan ändras när nya data tillkommer, finns det i nuläget inga tecken på att detta utbrott utgör ett hot mot världen utanför de direkt exponerade personerna





Passagerare från kryssningsfartyget Hondius väntar på karantänDå kryssningsfartyget Hondius anlöpte Teneriffa på söndagen efter en rundresa i Atlanten blev det snabbt känt att det fanns ett virusutbrott ombord. Tre personer har dött och åtta insjuknat efter att ha exponerats för viruset. Speciella charterplan väntar på flygplatsen för att flyga hem passagerarna till deras hemländer. De som är symptomfria kommer att flygas hem med särskild flygtransport.

Över 90 ombord hantadrabbade Hondius evakueradeFlygplan med passagerare från det virusdrabbade lyxfartyget Hondius har under söndagen lämnat kanarieön Teneriffa.Sent på kvällen hade 94 personer från 19 länder evakuerats från fartyget till den spanska ön.

Evakueringen av MV Hondius pågår: "Hoppas vara klara i kväll"Ett omfattande arbete för att evakuera det virusdrabbade fartyget MV Hondius på Teneriffa pågår. Två nya fall bekräftades under måndagsmorgonen. – Små båtar har färdats från kryssningsfartyget in till kajen där sjukvårdspersonal tagit emot dem, säger Karoline Engelund, utrikesreporter på danska DR, i Morgonstudion .

