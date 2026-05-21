André Øvredal's Road Trip Rysare: A Classic Spökhistoria with Effective Jumps and a Unique Twist

André Øvredal's latest film is a classic spökhistoria that relies on atmosphere and story rather than excessive CGI or graphic violence. The film follows a couple on a road trip who encounter a supernatural entity that cannot be shaken off. The characters are well-developed, but the dialogue can be a bit clunky at times. Despite its flaws, the film delivers effective scares and a unique twist that keeps it engaging.

André Øvredal återvänder till skräckgenren med en stämningsfull roadtripryssare där demoniskt spöke lurar längs vägkanten. Det är ojämnt och ibland smått fånigt – men aldrig tråkigt.

Genom skräckfilmshistorien har bilförare lärt sig att inte reta lastbilschaufförer (”Duellen”), plocka upp liftare (”Liftaren”) eller spela elaka spratt via PR-radios (”Road Kill”). Men vad gör du när du stöter på ett övernaturligt fenomen som lever på vägarna och är omöjligt att skaka av sig när det väl valt sitt offer? De har sålt lägenheten och Tyler är exalterad över att ge sig ut och leva ett liv på vägarna utan fast boende, likt nomaderna han djupt beundrar.

Maddie, som vuxit upp i diverse fosterhem, är inte lika såld på tanken. Men snart får de andra problem när de bevittnar en bilolycka – och får med sig ett ont väsen på vägen. återvända till både registolen och skräckfilmen efter 2023 års (visserligen hyfsade) vampyrflopp ”The Last Voyage of the Demeter”. Han har ändå bevisat att han hanterar genren i såväl genombrottet ”Trolljägaren” som internationella rysarna ”The Autopsy of Jane Doe” och ”Scary Stories to Tell in the Dark”.

Nu återgår han till originalhistorier skrivna direkt för filmmediet, en välkommen trend tillsammans med årets filmer ”Obsession”, ”Send Help” och ”Whistle”. Med det sagt är det knappast helt främmande territorium vi befinner oss på: en spöklik gubbe (Joseph Lopez) som gärna gömmer sig i skuggorna och dyker upp lite när man minst (eller ibland mest) anar det.

Även om mycket känns aningen välbekant, med vibrar av bland annat ”The Grudge” och ”Drag Me to Hell”, så är det fortfarande ofta effektivt. Øvredal visar upp tillräckligt med stilfulla grepp och kameraåkningar för några rejäla kalla kårar och jump scares, inte minst i en kuslig, utdragen sekvens på en parkeringsplats. Liksom tidigare nämnda filmer utnyttjar han de begränsade miljöerna i husbilen och längs vägarna väl.

Den hjälplösa känslan av att befinna sig mitt i skogens mörker infinner sig när Øvredal leker med ljuskällor och skuggor. Det är en klassisk, traditionell spökhistoria som förlitar sig mer på stämning och story än tröttsamma CGI-effekter eller blodigt våld. Lyckligtvis får vi också tid att lära känna huvudkaraktärerna, något som inte är alltför vanligt inom genren men desto viktigare för att vi ska bry oss om dem.

De får dock lite svårare att bära upp dialogen, som med relativt fetmarkerad exposition kring luffarsymboler och religion ska förklara spökets bakgrund och motiv. Det är en något rörig och inte alltid logisk mytologi som, i likhet med ”Smile”-filmerna, presenterar ett hot vars regler och förmågor pendlar mellan specifika och obegränsade. Resultatet blir aningen ojämnt. Några riktigt otäcka scener varvas med enstaka klyschor.

Det blir, som så ofta i genren, väldigt mycket undersökande av mystiska ljud i mörkret. Upplösningen är inte heller tillräckligt tillfredsställande. Man överger den skrämmande stämningen för mer högljudd och (bokstavligen) explosiv action. Men det är en sevärd liten rysare som aldrig blir tråkig.

Den hade kanske fungerat bättre som kortfilm, men samtidigt levererar Øvredal en originalskräckis som står på tillräckligt stadiga ben utan någon franchise i ryggen





