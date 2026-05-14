Andreas Johnson öppnar för en återkomst till Frölunda efter SM-guld med Skellefteå AIK

Andreas Johnson, som har vunnit två SM-guld med Skellefteå AIK, öppnar för en återkomst till Frölunda efter SM-guld med laget. För två dagar sedan återvände han och Skellefteå AIK:s guldgäng från Marbella i Spanien. Andreas Johnson berättar också om firandet mot Frölunda, som fått honom illa omtyckt i Göteborg.

Så här såg det ut 2024 när Skellefteås Andreas Johnson avgjorde SM-semifinal nummer fyra mot Frölunda . Bild: MICHAEL ERICHSEN Han har vunnit ett SM-guld med Frölunda – men två med Skellefteå AIK.

Nu öppnar Andreas Johnson, 31, för en återkomst. Andreas Johnson, som numera stavar efternamnet med ett s igen, sitter i ett regnigt Stockholm och fikar. För två dagar sedan kom han och Skellefteå AIK:s guldgäng tillbaka från Marbella i Spanien. En tripp som kostade forwarden en hel del – och exakt varför får du reda på om du lyssnar på senaste avsnittet av Klubbland.

Men där berättar Andreas Johnson också om firandet mot Frölunda – som fått honom illa omtyckt i Göteborg. För när Skellefteå vann SM-semifinal nummer fyra i Scandinavium för ett par år sedan valde ju Andreas Johnson att fira åkande på knäna efter sitt mål i sudden. – Jag har mycket känslor. Det är min styrka i hockeyn, att ta fram känslorna och få ut kraft från det.

Det är klart ... hade jag fått göra det igen så hade jag inte gjort det. Men just där och då vann vi – och jag tänkte inte att vi var i Scandinavium just för stunden. Det var lite klantigt, så här i efterhand. Det är roligt att hålla på att retas med polare efteråt – för det är det enda som de drar upp, när jag satt ner på knä.

Men det är klart att jag inte hade gjort det igen ... Andreas Johnson utesluter inte en återkomst till Frölunda. Han har ett år till på kontrakt med Skellefteå AIK – men stänger inte dörren att återförenas med sin guldcoach Robert Ohlsson, som faktiskt var med vid guldet i Frölunda 2016 och Skellefteå AIK 2024. – Jag har inte tänkt jättemycket på framtiden, men visst hade det varit lockande att spela i Frölunda också någon gång i framtiden.

Så det är inga stängda dörrar. Sedan är det kanske mer från deras sida – om de öppnar dörren någon gång i framtiden? Det vet man aldrig, säger Andreas Johnson. Han har också hunnit rota sig i Skellefteå – och fått vinna två SM-guld tillsammans med ett år äldre brorsan Jonathan.

– Vi får ta och kolla på det när den dagen väl kommer. Både om man ska stanna eller om man ska iväg. Hockey är lite färskvara. Nåt år vill alla ha dig, ett annat år vill ingen ha dig. Jag kanske får åka till Österrike. Du vet aldrig





