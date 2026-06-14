Andrews bitterhet mot kung Charles växer efter tvungen flytt och förlust av titlar

Tidigare prins Andrew blir alltmer bitter mot sin bror kung Charles efter att ha blivit tvungen att lämna sitt hem och förlora sina titlar. Krav på ersättning och fortsatt envis kvarhållande av forna titlar präglar en eskalerande konflikt.

En tidigare prins livssituation efter ett dramatiskt avhopp från det brittiska kungahuset har blivit alltmer bitter. Efter att ha blivit tvungen att lämna sitt gamla hem och förlorat sina officiella titlar på grund av sina kontakter med en dömdesexualbrottsling och de omfattande anklagelserna som följde, har vreden-mot hans bror, kung Charles, ökat kraftigt.

Enligt källor berättar Andrew nu att kungen har överskridit sina Befogenheter och börjar slå tillbaka. bland annat kräver han miljonbelopp i ersättning för att hans hyresavtal på Royal Lodge i Windsor avslutades i förtid. Dessutom kräver han ersättning för sin exfru Sarah Ferguson. Källorna påpekar att Andrew inte förväntade sig att Charles skulle genomföra utvisningen och att det krävdes en viss grad av fysisk närhet för att få honom att lämna bostaden. Andrew har ingen kontakt med kungen.

Hans krav på personliga möten ignoreras, och Charles besökte inte sin bror ens när de befann sig på samma egendom för en månad sedan. Samtidigt håller Andrew envist fast vid sin tidigare status, oavsett kungens agerande. Under hösten höll han en svordomsfylld scening med sina tre återstående medarbetare där han krävde att bli tilltalad med sina korrekta titlar.

Under utskällningen sa han enligt källor att de inte skulle glömma att han fortfarande är son, bror och farbror till monarker, far till prinsessor och en man med släktband till tronerna i Grekland och Danmark. Han ska ha uttryckt: I mitt eget hem ska jag förbanna mig att bli tilltalad med korrekta titlar tills de skickar en vampyr för att suga ut varje droppe kungligt blod ur mina ådror. Denna utveckling har skapat en alltmer splittrad familjesituation.

Andrew verkar vara besatt av att behålla sina titlar och(status och vägrade acceptera den nya verkligheten efter sexskandalerna och de påföljande åtal som ledde till att han blev avskedad från alla officiella uppdrag. Hans envise krav på respekt för hans formellt förlorade positioner speglar en djup bitterhet och en känsla av att ha blivit förrådd av familjen och institutionen han en gång tillhörde.

Kung Charles, som nu har tagit över som statschef, verkar ha valt en strategi med minimal kontakt och att systematisk förringa Andrews tidigare roll. Detta har lett till en fortsatt nedgång i deras relation och en ökande isolering för Andrew, som kämpar med att finna en ny identitet utanför det kungliga ramverket





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Prins Andrew Kung Charles Royal Lodge Britiska Kungahuset Familjeconflikt

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