Andy Burnham vinner selo i Makerfield och ökar trycket på Keir Starmer

Andy Burnhams seger i valet i Makerfield har skapat nytt momentum för honom inom Labourpartiet och ökar trycket på partiledaren Keir Starmer. Burnham, som är mycket populär i norra England, har gett ett tydligt budskap om förändring och kallar segern för en sista chans för partiet. Med högt valdeltagande och starkt stöd från partimedlemmar blir utmaningen mot Starmer alltmer sannolik.

Andy Burnham har vunnit valet i Makerfield i nordvästra England där han kandiderade mot Rob Kenyon från det högerpopulistiska partiet Reform. Burnham, som ofta kallas för kungen i norr, är en mycket populär politiker i Manchester och har lovat att utmana sin Labour kollega Keir Starmer om partiledarskapet och rollen som regeringschef, vilket kräver en plats i parlamentet.

I sitt vinstal betonar han att politiken inte fungerar och att känslan är att landet inte är där det borde vara. Han kallar segern för en sista chans för partiet att förändras. Burnham fick nästan 55 procent av rösterna vid ett historiskt högt valdeltagande på 59 procent. Om Starmer avgår i år skulle Storbritannien få sin sjunde premiärminister på tio år.

Många parlamentsledamöter inom Labour har redan tidigare uppmanat Starmer att lämna sitt ämbete. Enligt opinionsmätningar är Burnham Labours mest populära politiker och skulle sannolikt vinna en direkt omröstning mot Starmer bland partimedlemmarna. Trots att Starmer gratulerade Burnham och hävdade att väljarna valde Labours kampanj av hopp och optimism framför splittring och hat, har han tidigare sagt att en utmaning skulle vara dåligt för landet och antytt att han kan erbjuda Burnham en ministerpost om han vann.

Det starka resultatet för Burnham ökar trycket på Starmer och kan bli en vändpunkt för Labour





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