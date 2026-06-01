Anhållan för försök till mord och barnfridsbrott i Ytterby

En person anhålls efter attack med tillhygge i Ytterby, Kungälv. Två personer skadades, enligt åklagare är förhållandena kända mellan inblandade.

En person har anhållits på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord och barnfridsbrott efter en händelse i Ytterby i Kungälv s kommun på söndagskvällen.

En man och en kvinna fördes till sjukhus sedan de attackerats med ett tillhygge på en adress i området. Den misstänkte greps i anslutning till platsen och anhölls senare. Enligt kammaråklagare Simon Egelrud, som leder förundersökningen, finns en relation mellan den misstänkte och de båda målsägandena. - Det pågår en rad olika utredningsåtgärder som tekniska undersökningar och förhör för att försöka klarlägga vad det är som har hänt.

Utredningen är i ett tidigt skede och jag kommer inte kunna kommentera ärendet närmare i dag, säger kammaråklagare Simon Egelrud som är förundersökningsledare via ett pressmeddelande





