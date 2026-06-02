Dmitri Plax, anhörig till den 16-årige Peter som mördades 2019, uttrycker frustration över att åklagare inte parlamenterar starkt nog mot permissioner för gärningsmannen. Trots att tre av tolv permissioner avslagits och vissa resor ställts in, känner han sig maktlös när kön slickrättspsykiatriska klinikens bedömning väger tyngre. Åklagare Agnes Valdemarsson förklarar sin roll och en second opinion visade på svårbedömd återfallsrisk. Aktivister efterlyser vistelseförbud och åklagare agerande mot anhörigas oro.

I maj mittunder fick Dmitri Plax ett e-postmeddelande från Norrorts åklagarkammare där det presenterades förslag om tillstånd för den 22-årige mannen som mördade hans son Peter i augusti 2019.

Handlade inte längre omskildsmå om enstaka promenader kring den rättspsykiatriska kliniken i Huddinge utan om tretton tillstånd mellan juni och september. Det gällde middagar och luncher med den 22-årige och hans far samt resor med kollektiv till Skärholmen, Södertälje och i stort sett hela centrala och södra Stockholm. Flera tillstånd har beviljats vid tre tillfällen. Två har avslagits då mördaren ansökte på egen hand.

Åklagaren ska framföra målsägandes inställning i sitt yttrande till förvaltningsrätten som sedan fatta beslut om tillstånden, och har möjlighet att överklaga beslutet. Svar han fått från åklagarna är varianter på vi hör vad du säger och så går tillstånden igenom. En av dem sa att om chefsöverläkaren anser det är bra för gärningsmannens rehabilitering så blir det så, berättar Dmitri Plax. Men den här gången tycks Dmitri Plax ord ha fått effekt.

Sju av tretton tillstånd har beviljats. Rätten har tagit hänsyn till målsägandes Oro och resorna till Stockholms innerstad har ställts in. Varje tillstånd är en psykisk och fysisk påfrestning som tar Dmitri Plax dagar att återhämta sig från. Nu behöver han bara förhålla sig till de södra förorter där mördaren fått tillstånd.

Åklagare Agnes Valdemarsson som har hanterat de två senaste ansökningarna säger att hon förstår anhörigas frustration men att hennes uppgift är att framföra anhörigas synpunkter och beslutet ligger hos förvaltningsrätten. I den senaste domen framförde hon synpunkter om omfattningen och platserna för tillstånden vilket förvaltningsrätten beaktade. Ingen åklagare har överklagat tidigare beslut om tillstånd. Det är en hypotetisk fråga men om de inte hade beaktat yttrandet den här gången så kan det vara ett sådant tillfälle, säger hon.

Under våren 2024 gjordes en second opinion om den 22-årige. Det berodde på att kliniken ansåg att risken för återfall var mycket svår att bedöma. Det grundades i att han vid flera tillfällen haft allvarliga våldstankar och våldsplaner. Dmitri Plax är fortfarande orolig för att mördaren får vistas på tillstånd med endast sin far även om de numera är i närheten av kliniken.

Chefsöverläkaren säger att en orsak till att så många tillstånd beviljats tillsammans med pappan är att stödpersonalen är ledig under sommaren. Jag gissar att en förälder inte har kapacitet eller utbildning att hantera oplanerade eller överraskande situationer som kan uppstå med en allvarligt psykiskt sjuk person. Jag är orolig att han sticker helt enkelt. Vad händer om det inte går som de har tänkt?

Vad är beredskapen då? frågar Dmitri. Ewa-Britt Gabrielsen startade föreningen RAV som stöttar anhöriga till våldsdödade och är mor till Marcus som oprovocerat sparkades ihjäl på Kungsgatan 2005. Hon understryker vikten av att åklagaren agerar på anhörigas oro. Det blir en skrivbordsprodukt om åklagaren sitter med en hel låda full med tankar och synpunkter från målsägande som sedan inte får genomslag, säger hon.

Man kan inte bara återvända rakt till hemorten där anhöriga bor. Den dömde ska inte få vistas på samma ort. Det kan inte vara anhöriga som måste flytta eller hålla sig borta de dagar tillståndet pågår. Ett vistelseförbud, helt enkelt.

En idé som bland annat dragits fram för medlemmar i justitieutskottet. De lyssnade noga men sedan ska det hända något också. Tyvärr går det för långsamt, säger Ewa-Britt Gabrielsen. Det är möjligt att ansöka om utvidgat kontaktförbud, något som skulle kunna begränsa tillstånden geografiskt.

Det är inte lätt att vara rädd. Jag tycker att det saknas förståelse för hur oerhört ångestladdat det här är för anhöriga. Det är ett helvete att förlora det finaste man har, säger Ewa-Britt Gabrielsen. Trots att det gått tjugo år sedan mordet på Marcus kommer hon på sig själv varje gång hon är i Stockholm och tittar efter sonens mördare på gatan.

Dmitri Plax känner sig maktlös. Gärningsmannens behov väger uppenbarligen tyngre än brottsoffrens i de flesta fall, säger han. Han upplever starkt att ingen verkligen fört hans talan som brottsoffer och anhörig och hoppas att det nu ska ändras. Minnesstund för den 16-årige Peter Plax





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