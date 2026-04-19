Anklagelser om grovt koppleri och våldtäkter: Mannen ska ha tvingat sin fru att sälja sex till 120 män

En 61-årig man står åtalad för grovt koppleri, flera fall av våldtäkt och misshandel, samt olaga hot och dopningsbrott. Mannen misstänks ha tvingat sin fru att sälja sex till minst 120 män vid över 300 tillfällen under flera år. Fallet uppmärksammas internationellt och liknas vid Pelicotfallet i Frankrike.

I Ångermanlands tingsrätts största sal sitter nu en 61-årig man, klädd i skjorta med bleknade tatueringar, anklagad för att ha orkestrerat en omfattande sexhandel som involverat hans egen hustru. Fallet har väckt stor uppmärksamhet och internationella nyhetsmedier följer rättegången på plats i Härnösand. Mannen är åtalad för grovt koppleri, åtta fall av våldtäkt , tre fall av misshandel, två fall av olaga hot och ett ringa dopningsbrott, samt fyra försök till våldtäkt .

Han nekar till samtliga anklagelser förutom dopningsbrottet. Åklagaren menar att mannen har tvingat sin fru att sälja sex till uppskattningsvis 120 män, vid minst 300 tillfällen, varav de flesta sexköp ska ha ägt rum på parets gård i Kramfors. Detta har pågått under en period av över tre år. Åklagaren yrkar på att över 500 000 kronor, som mannen tros ha tjänat på verksamheten, ska förverkas. Advokaten Martina Michaelsdotter Olsson, som företräder den 61-årige mannen, framhåller att hennes klient inte har tvingat hustrun till något mot hennes vilja. Hon betonar att mannen tillstått att han hjälpt sin fru att utforma sexannonser och ibland skött kontakten med kunderna. Däremot bestrider han starkt anklagelserna om våld och tvång. Åklagaren Ida Annerstedt säger sig vara redo att presentera bevisning för grovt koppleri, våldtäkter, droger, hot och våld under de kommande veckorna. Enligt förundersökningen beskrivs sexhandeln som en organiserad affärsverksamhet. Meddelanden mellan makarna visar mannens fokus på att hustrun skulle bygga upp en kundkrets och skapa lönsamma stammisar. I ett meddelande framgår det hur mannen instruerar sin fru att dricka sig berusad och uppfylla kundernas fantasier för att säkra återkommande affärer, med en målsättning att generera en miljon kronor. Kvinnan har i polisförhör berättat om hur maken kunde kräva upp till 20 orgasmer för att hon skulle få lämna rummet och att hon aldrig fick lämna hemmet utan lov. Hennes strävan att sätta gränser, som att vägra svälja sperma eller att sexköpare skulle övernatta, möttes av motstånd. Mannens mål, enligt kvinnan, var att hon skulle bli den "ultimata, perfekta, bästa horan". Fallet belyser även hur hundarna i hemmet kan ha använts som ett påtryckningsmedel. Den äldsta hunden, Trixy, beskrivs som en hund med ömma leder och som följer kvinnan slaviskt. I ett utdrag ur förundersökningen beskriver kvinnan en händelse där mannen trär ett strypkoppel över Trixys hals och antyder att han ska lyfta upp hunden. Detta sker i samband med att mannen säger till kvinnan: Ta av dig kläderna och lägg dig här. Kvinnan beskriver hur hon vänder bort huvudet och väntar på att det ska vara över. Advokaten Olsson tillbakavisar dock bestämt alla anklagelser om att mannen skulle ha skadat vare sig hustrun eller hundarna, och beskriver sin klient som en "otrolig djurvän". Trots detta vittnar kvinnan om dödshot, brutna revben, blåtiror och hur mannen vid flera tillfällen hotat att döda hennes favorithund. Ett sms från mannen antyder att om hon inte svarar kommer en av hundarna att få "somna in" nästa dag. Fyra dagar efter mannens gripande lämnades flocken ensam kvar på gården, beskrivna som rädda, oroliga och reserverade av länsstyrelsens veterinär. Sexköpen tros ha skett i sovrummet och fångats på flera övervakningskameror placerade genom huset, som dokumenterar hur mannen observerar kvinnan hämta kunder. En natt, efter att en sexköpare precis lämnat, uppges mannen ha varit missnöjd. Kvinnan, i ett försök att undkomma, sticker ut i bara skor och jacka för att hämta bilnycklarna och fly, med vetskapen om att hallen är en död vinkel för kamerorna. Tanken att han kanske inte skulle plåga hundarna om hon inte var där för att bevittna det kan ha varit en del av hennes resonemang. Liknelsen med Pelicotfallet, där en man dömdes för att ha sålt sin neddrogade fru till 50 män under tio år, understryker allvaret i dessa anklagelser och den potentiella omfattningen av den exploatering som kvinnan kan ha utsatts för





