Ann Jäderlund mottar Tranströmerpriset – Frankrike drar tillbaka lagförslag om antisemitism

Nyhetsöversikt som inkluderar tilldelningen av Tranströmerpriset till Ann Jäderlund, Frankrikes tillbakadragande av ett lagförslag mot antisemitism, Lionel Messis förvärv av en spansk fotbollsklubb, börsutvecklingen på Stockholmsbörsen, sjukdomsfall vid SSAB i Luleå, Lunds kommuns beslut gällande en fristadsförfattare och debatten kring Sveriges Jas Gripen-affär med Thailand.

För en lyrisk verk som med sina intensiva uttryck öppnar nya dimensioner till själens ensamhet och livets gåtfulla kärlek, tilldelas Ann Jäderlund Tranströmerpriset . Juryns motivering belyser den sinnliga kvaliteten i hennes poesi och dess förmåga att utforska djupa mänskliga känslor.

Ann Jäderlund, född 1955 i Stockholm, har en omfattande litterär karriär bakom sig. Sedan debuten med diktsamlingen Vimpelstaden år 1985 har hon publicerat en rad uppmärksammadta diktsamlingar. Utöver sitt skönlitterära författarskap har hon även fördjupat sig i barnlitteratur med två utgivna barnböcker, experimenterat med dramatik samt bidragit till svensk litteratur genom att översätta framstående utländska poeter, däribland den inflytelserika Emily Dickinson. Hennes översättningsarbete visar på en djup förståelse för olika poetiska traditioner och en vilja att dela internationell litteratur med en svensk publik.

Tranströmerpriset, instiftat av Västerås stad år 1997, är en hyllning till den framstående poeten Tomas Tranströmer, som hade en nära koppling till staden under åren 1965 till 2000. Priset delas ut vartannat år och är ett av Sveriges mest prestigefyllda litterära utmärkelser, med en prissumma på 200 000 kronor. Beslutet att hedra Jäderlund med detta pris understryker hennes betydelsefulla bidrag till den svenska poesiscenen och hennes förmåga att, liksom Tranströmer, beröra läsaren på ett djupt personligt plan.

I Frankrike har ett kontroversiellt lagförslag som syftade till att förbjuda öppet uttryckt hat mot Israel och nya former av antisemitism dragits tillbaka. Detta beslut fattades efter att över 700 000 fransmän skrivit under ett upprop för att stoppa lagen. Representanter för president Emmanuel Macrons mittenkoalition har meddelat att man avser att omarbeta förslaget och presentera en ny version före parlamentets sommaruppehåll i juli. Trots att stödet för lagen minskat även inom mittenblocket, efter en veckas omfattande kritik, firar vänsterblocket beskedet som en seger. De har länge kritiserat lagen som vag och potentiellt farlig, och ser dess tillbakadragande som ett bevis på att deras farhågor tagits på allvar. Beslutet belyser den känsliga balansen mellan att bekämpa hatbrott och att värna yttrandefriheten i ett komplext politiskt klimat.

Fotbollsikonen Lionel Messi utökar sitt engagemang inom sporten genom att förvärva 100 procent av ägandet i den spanska division 5-klubben Cornellà. Klubben, som är baserad i Katalonien, betonar att detta förvärv stärker Messis redan etablerade koppling till regionen. Denna relation har sina rötter i hans framgångsrika år i FC Barcelona och har fortsatt att blomstra sedan dess. Messi, som vid åtta tillfällen utsetts till världens bästa fotbollsspelare, har efter framgångsrika sejourer i Barcelona och Paris Saint-Germain flyttat till USA för att spela för Inter Miami. Hans karriär har även krönts med en VM-titel med Argentina under mästerskapet i Qatar 2022. Övertagandet av Cornellà markerar ett nytt kapitel för den argentinske stjärnan, där han inte bara fortsätter sin spelarkarriär utan även tar ett aktivt ägaransvar inom spansk fotboll.

Stockholmsbörsen avslutade handelsdagen med en positiv utveckling. Det breda OMXS-indexet steg med 0,4 procent vid stängning. Särskilt starka resultat visade sig inom tekniksektorn, där mätteknikkoncernen Hexagon och teknikhandelsbolaget Addtech ökade med respektive 3,2 och 3,3 procent. Denna uppgång skedde trots att flera av storbankerna, däribland Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken, tappade i värde. Även försvarskoncernen Saab upplevde en nedgång på 2,8 procent.

Läkemedelsföretaget Bioarctic visade en viss återhämtning efter en tidigare kraftig nedgång. Bolaget hade rasat på börsen efter publiceringen av en rapport som indikerade att deras nya typ av Alzheimersläkemedel inte uppnådde förväntad effekt. Under eftermiddagen stabiliserades aktien och avslutade dagen med en nedgång på 2,8 procent. Denna händelse belyser den volatilitet som kan prägla läkemedelssektorn, där forskningsresultat och kliniska prövningar har en direkt och ofta dramatisk inverkan på aktiekurserna.

Oro har uppstått vid SSAB i Luleå efter att ytterligare en person insjuknat i samband med arbete vid anläggningen. Enligt uppgifter från SVT Norrbotten rör sig det senaste fallet om en person som drabbades av näsblod och irriterade luftvägar efter arbete vid den nya pumpstationen för koksverket den 17 mars. Detta incidentområde kopplas inte samman med tidigare sjukdomsfall som uppmärksammats under byggandet av det nya stålverket. Tidigare, den 3 april, stoppade SSAB allt arbete med stålverksbygget efter att ett tjugotal personer insjuknat under en veckas tid i samband med markarbete, varav sju behövde medicinsk vård. Dagen innan dessa omfattande sjukdomsfall kom provsvar som visade på förhöjda halter av giftig gas i hytterna på maskiner som användes i byggområdet för det nya stålverket. Detta har lett till en ökad medvetenhet om potentiella risker kopplade till arbetsmiljön vid anläggningen.

Lunds kommun har beslutat att inte avbryta samarbetet med den palestinska fristadsförfattaren Bissan Edwan, trots att hon i inlägg på sociala medier har uttryckt stöd för terrorattacken mot Israel den 7 oktober 2023. Edwan får därmed behålla sin titel, sitt stipendium och sin lägenhet i Lund, enligt Sydsvenskan. Beslutet fattades av ledande politiker inom Lunds kultur- och fritidsnämnd efter att ha inhämtat extern juridisk expertis. Ordföranden Sebastian Jaktling (S) förklarade att det föreligger en risk att kommunen annars skulle bryta mot det så kallade repressalieförbudet, vilket syftar till att förhindra repressalier mot individer. Detta beslut har väckt debatt kring huruvida konstnärlig frihet och yttrandefrihet bör väga tyngre än de potentiella konsekvenserna av kontroversiella uttalanden, särskilt i relation till internationella konflikter.

Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott, har uttryckt en önskan att kalla upp försvarsminister Pål Jonsson (M) till utskottet. Anledningen är en uppmärksammad granskning av ett avtal med Thailand rörande svenska Jas Gripen-plan. Enligt TV4:s program Kalla Fakta ska Thailand ha genomfört flera attacker med dessa stridsflygplan, trots att det föreligger restriktioner mot att sälja krigsmateriel till länder som befinner sig i pågående konflikter. Denna situation väcker frågor kring svensk vapenexport och huruvida avtalen efterlevs och följs upp på ett tillfredsställande sätt





