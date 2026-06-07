Anna Anka avslöjar hur hon åldras med klass - från hudvård till skönhetsrutiner

Anna Anka, 55, delar med sig av sina tankar om att åldras i offentligheten. Hon visar sin hudvårds- och skönhetsrutin från kliniska behandlingar till dagliga produkter och berättar hur hon värdesätter livsstil framför yttre skönhet.

I dag, vid 55 års ålder, fortsätter hon att synas i populära tv-program. Nu delar hon med sig av sina tankar kring att åldras offentligt - och hur hon vårdar både sitt yttre och inre.

Hon har varit ett känt ansikte för svenska folket. Nyligen har vi sett henne i realityprogrammet Förrädarna, som hon fortfarande återhämtar sig från. Hon skriver i ett mejl: 'Fast att jag höll en väldigt låg profil och lät de andra ta platsen, så har det varit väldigt jobbigt.

' Anna Ankas syn på sitt utseende Men målet med våra frågor till Anna Anka den här gången var att ta reda på hur hon ser på att åldras i offentligheten, hur hennes skönhetsrutin ser ut - och hur vacker hon känner sig på en skala 1-10. Trots det låga betyget till sig själv är Anna Anka nöjd med hur hon åldras.

'Alla blir vi äldre och ingen kommer undan det. Men jag tror att man kan åldras med klass. Om jag får säga det själv så är jag väldigt stolt över hur jag har åldrats.

' Men Anna Anka beskriver att hon upplever att förväntningarna på henne som offentlig person är att hennes åldrande inte ska synas. Så, hur åldras Anna Anka med 'klass'? Nu avslöjar hon hela sin hudvårds- och skönhetsrutin. Till att börja med gör hon flera olika ansiktsbehandlingar på kliniker.

Hon gör ultraljudsbehandlingen ultherapy en gång om året och laserbehandlingen clear + brilliant varje månad.

'Under en veckas tid efter behandling använder jag Alastin som är en regenerating skin nectar för att läka huden', skriver Anka. Regenerating Skin Nectar är en kräm från Alastin som är skapad som ett hjälpmedel för hudens återhämtning efter den genomgått behandlingar som microneedling, laser eller kemisk peeling. I sin dagliga hudvårdsrutin använder Anna Anka produkter från Darphin, vilket hon gjort sedan hon var 15 år och började jobba som modell.

'Intral-serien kan jag inte leva utan. Den känns fantastisk på huden, speciellt om man känner sig irriterad i huden, den lugnar ner allt', skriver Anna Anka. Anna Anka bor som bekant för många i soliga Los Angeles i USA. Därför har hon även en gedigen rutin kopplad till solning.

'När jag solar använder jag Hawaiian Tropic dark tanning coconut oil på kroppen som ger en sådan fantastisk solbränna. Efteråt tycker jag det är viktigt att smörja in sig i vitamin E-olja för att återfukta', skriver hon. För att återfukta och ta hand om huden på resten av kroppen använder Anna Anka en peeling från Moroccanoil och återfuktningskräm från Vanicream.

'Jag färgar och klipper mitt eget hår, inte det lättaste men jag får lite hjälp från min man. ' 'Jag kan vårda det på ett sätt som ingen annan hade gjort. ' Trots sitt blonda svall använder hon inget blekningsmedel, det som gäller är färg från L'oréal Paris följt av Clariol Professionals. 'Jag använder bara L'oréal Paris excellence crème, sedan använder jag Clariol Professional Jazzing Clear som låser in färgen och ger en fin glans', skriver Anna Anka.

'Kérastase är det enda schampo som jag använt hela mitt liv', skriver hon. Om du någon gång har undrat om andra märker att du inte riktigt vet vad du gör när du sminkar dig på morgonen, så kommer svaret här.

'Smink kan få en person väldigt ful om man inte gör det rätt, det finns många skräckexempel där ute som jag bara tittar på och undrar - vad tänkte personen? ' Själv går hon oftast utan smink och satsar helst på en naturlig look med hjälp av brun utan sol och att färga bryn och fransar.

Men det händer så klart att hon sminkar sig och då är det främst de här fem produkterna hon använder: Mascara från Thrive Causemetics, ögonbrynspenna från Revlon, ögonskugga från Lancôme, foundation från Kevyn Aucoin och läppenna från Trish McEvoy. För Anna Anka handlar skönhet inte om yta, utan om att leva med hjärtat - och att åldras med stolthet.

Hon undviker negativa personer, säger nej till sprit, väljer hälsosamma vanor framför snabba lösningar och tror på att låta skönheten speglas i utstrålningen.

'Oavsett hur gammal jag blir, förlorar jag aldrig min skönhet, jag flyttar den bara från mitt ansikte in i mitt hjärta', skriver hon. Och när maken David håller henne i sin famn och säger att han älskar henne, känner hon sig som allra vackrast





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