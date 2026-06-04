Anna Anvegård återigen uttagen till Sveriges landslag

Anna Anvegård har återigen blivit uttagen till Sveriges landslag efter att en annan spelare fått lämna truppen på grund av en skada. Hon har dominerat i allsvenskan med Häcken och har nu blivit uttagen till landslaget.

Anna Anvegård har återigen blivit uttagen till Sveriges landslag. Hon har varit en ihärdig följetong i landslagsfrågan och har nu blivit kallad in efter att en annan spelare fått lämna truppen på grund av en skada.

Anna Anvegård har dominerat i allsvenskan med Häcken och har nu blivit uttagen till landslaget. Hon berättar att hon kände sig besviken när hon inte blev uttagen till förra landslagstruppen, men att hon nu är glad att ha blivit kallad in. Hon säger att hon inte har känt något behov av att prata ut med förbundskapten Tony Gustavsson efter alla nobbar och att hon istället vill visa sina förmågor på planen.

Hon har spelat mycket bra och har nu blivit uttagen till landslaget. Hon berättar att hon kommer att spela som nummer åtta under onsdagens träning och att hon inte klagar om det blir där eller högre upp. Hon är nöjd om hon bara får speltid





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Anna Anvegård Sveriges Landslag Häcken Tony Gustavsson

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