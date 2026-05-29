Anna Ekstam och de glömda kvinnorna i Göteborgs historia

En djupdykning i Regionarkivet avslöjar hur prostituerade kvinnor som Anna Ekstam behandlades av 1800-talets myndigheter.

Nålar som göms i höstackar är erkänt svåra att finna. Men att också själva stacken kan vara besvärlig att få syn på är inte lika självklart.

Men den finns kanske denna gång vid Otterhällan. Där ligger nämligen, insprängt i själva berggrunden, Regionarkivet. I denna stenhårda höstack förvaras äldre offentliga handlingar av olika slag men också allsköns lämningar, som klasskort, föreningspapper, gamla husritningar och tusen mer inofficiella texter. Jag ville så gärna få veta mer om Anna Ekstam.

Hon tillhörde de kvinnor som anklagades för att sprida syfilis i Göteborg under andra hälften av 1800-talet. Det var Tora Rudolfsson som hittade Anna Ekstam i en annan höstack, poliskammarens arkiv. Anna ville inte bli stämplad som prostituerad och skrev därför 1866 ett brev till Besiktningsbyrån i Göteborg. I det brevet bad hon att få slippa undersökningar i fortsättningen eftersom hon numera förde ett anständigt liv.

Det var de så kallade sundhetskonstaplarna som spanade efter och grep kvinnor som sålde sex. Man kan nog misstänka att de emellanåt gick runt med en alltför stor håv när de gjorde sina svep för att fånga in kvinnor på stan. En del av deras namn är kända och skymtar i de rapporter som lämnades in till Besiktningsbyrån, konstaterar Tora Rudolfsson. Så här skrev till exempel konstapel Lönnquist den 9 januari 1866: Anmälan!

Som qvinspersonen Anna Jonsson åtskilliga gånger anträffats stryka omkring å gator här i staden i sällskap med karlfolk, och i anledning häraf anhålls det hon blifver ålagd bevista Sundhetsbesiktning. I Annas brev märker man att hon imiterar tidens kanslispråk: Undertecknad får härmed i största ödmjukhet hos Poliskammaren anhålla att blifva befriad bevista den mig ålagda Sundhetsbesiktningen, då jag numera önskar blifva en anständig och ordentlig qvinna. Eller är det kanske någon välvillig myndighetsperson som hjälpt henne?

Någon som visste att man för att bli läst och tagen på allvar måste behärska myndigheternas språk? Två gånger i veckan fick de kvinnor som skrivits in ta sig till Besiktningsbyrån som under 1860-talet låg vid Lilla Bommen. På vägen dit gick kvinnorna ofta i grupp för att stå ut med de smädelser och glåpord som stadens medborgare hånade dem med. Det var nämligen ett folknöje att på det sättet trakassera de prostituerade.

Om de inte infann sig kunde de dömas till böter eller straffarbete. Sundhetsbesiktningen som nämns i Annas brev var en tvångsundersökning där en särskild läkare kontrollerade om kvinnorna bar på könssjukdomar. Man vet inte om Anna slapp att bli betraktad som en av dessa fala och lösa kvinnor. Men kvinnans egen önskan räckte inte som skäl för utskrivning, förklarar Tora Rudolfsson.

Det krävdes att hon gifte sig eller fick ett arbete. Ja, hon kunde också flytta hem till släktingar eller emigrera. 1873 skrevs 21 kvinnor ut från Besiktningsbyrån, tio av dem för att de hade gift sig. Men ytterligare information om Anna Ekstam fann alltså inte Rudolfsson i sin undersökning. Ett par rader i Doktor Glas (från 1905) belyser Annas och hennes medsystrars situation och den kvinnosyn som styrde tidens könslagar och institutioner.

Helga Gregorius minns vad Glas sagt i en dispyt med hennes make om de fallna kvinnorna. Dessa stackars flickor äro också människor och böra behandlas som människor osv. Hon hade aldrig hört någon tala så förr. I Martin Bircks ungdom (1901) utvecklade Söderberg sin syn.

Det är obegripligt att samma begär som hos mannen är så naturligt och enkelt och lika lätt att tillstå som hunger eller törst, för kvinnan ska vara en brännande skam, som måste kvävas eller döljas. Där skymtar väl den skillnad i synen på könen som sist och slutligen skapar prostitution i ett samhälle, själva grundbulten. Jag sitter på Regionarkivet med alldeles för små vantar på händerna och bläddrar i ett par protokoll som är från 1869.

På Göteborgs kurhus behandlades det året 271 kvinnor för dröppel (gonorré), chancre (fasta sår, förstadium till syfilis) och konstitutionell syfilis (spridd syfilis). Fem av patienterna är under femton år. De behandlades med thymus, möjligen ett extrakt på bräss, och olika kvicksilverkurer, men också arsenik, jodkol och tjärbehandlingar användes. En tidig föregångare till Holtermanska låg norr om engelska kyrkan men det sjukhuset strök med i den stora branden 1804.

Därefter flyttades Göteborgs kurhus till olika provisoriska lokaler, en låg i Haga. Den inrättningen kallades för De obotligas sjukhus. Sedan etablerades kurhuset vid Lilla Bommen (1835). Det byggdes ut och antalet sängar uppgick på 1870-talet till 100.

En del av pengarna till det nya sjukhuset kom från privat håll och det fick därför namn efter donatorn, Johan Peter Holterman. Det byggdes för vård av könssjuka personer. Kvicksilverkurer kunde lindra tillståndet, men inte bota syfilis





