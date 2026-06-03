Anna Hasselborg: Vi är i en uppåtgående kurva utvecklingsmässigt

Curlinglaget som tog OS-guld i Cortina i februari har nu fått en ny huvudpartner i Vattenfall. Anna Hasselborg säger att det är väldigt roligt att hålla på med curling och att laget är i en uppåtgående kurva utvecklingsmässigt.

Anna Hasselborg säger att det är väldigt roligt att hålla på med curling och att laget är i en uppåtgående kurva utvecklingsmässigt. De tog OS-guld i Cortina i februari och har nu fått en ny huvudpartner i Vattenfall .

Hasselborg säger att den ekonomiska tryggheten möjliggör en fortsättning och att det känns kul att kunna visa att man som kvinnlig idrottare med två barn inte behöver sluta. Hon tackar för partners och familjer som gör att de kan fortsätta med idrotten. Hasselborg säger att det var magiskt att vinna guldet för dem i Milano-Cortina. Laget bildades 2015 och har tagit medalj i alla OS sedan dess.

Hasselborg säger att hon tror att det är också därför som de fortsätter och inte hoppar av tåget som känns är i rullning





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Anna Hasselborg Curling OS-Guld Vattenfall Familj

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