Anna Hasselborgs lag satsar mot OS 2030 med ny partner

Curlinglaget med Anna Hasselborg har säkrat ett nytt huvudpartnerskap med Vattenfall och siktar på OS 2030. Laget har OS-guld från 2018 och 2026 samt flera EM- och VM-medaljer.

Curling laget med Anna Hasselborg i spetsen har inlett en ny satsning mot OS 2030 i franska alperna. Laget vann guld i Cortina 2026 och har nu säkrat ett nytt huvudpartnerskap med Vattenfall .

Den ekonomiska tryggheten är avgörande för laget, där flera spelare är småbarnsföräldrar. Anna Hasselborg betonar vikten av att kunna fortsätta som elitidrottare även som mamma: Vi är småbarnsföräldrar och om satsningen inte är ekonomiskt görbar är den inte möjlig. Det känns kul att kunna visa att man som kvinnlig idrottare med två barn inte behöver sluta. Laget, som bildades 2015 och har tagit medalj i samtliga OS sedan debuten, ser en positiv utvecklingskurva.

Hasselborg förklarar: Jag tror att det är också därför som vi fortsätter och inte hoppar av tåget som känns är i rullning. Vi har gjort en upptrappning nu, framför allt när det gäller det fysiska för tjejerna som sopar. Det är där som vi ser den största utmaningen och största potentialen till utveckling. Hon syftar på Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback och Sara McManus, som ansvarar för sopningen.

Laget har även anställt en ny coach med kompetens inom teknisk utveckling, vars erfarenhet förväntas höja den individuella prestationsnivån. Förändringar i laget inför OS-satsningen inkluderar att reserven Johanna Heldin lämnar för att påbörja sin ST-tjänst som läkare. Hasselborg uttrycker tacksamhet för Heldins insatser och önskar henne lycka till. Laget har en imponerande meritlista: OS-guld 2018, brons 2022 och guld 2026, samt två VM-silver, tre EM-guld och fyra EM-silver.

Med nytt sponsorskap och fokus på fysisk utveckling siktar laget på att fortsätta sin dominans inom svensk curling. Vattenfalls engagemang ger inte bara ekonomisk stabilitet utan också en signal om att kvinnlig elitidrott kan förenas med familjeliv. Hasselborg avslutar: Vattenfall är ny huvudpartner till curlinglaget. Vi är glada över deras stöd och ser fram emot att utvecklas tillsammans.

Det är en spännande tid för laget, som nu blickar framåt mot OS 2030. Med en stark grund och kontinuerlig förbättring är målet att fortsätta vara i världstoppen. Hasselborg och hennes lagkamrater är fast beslutna att bevisa att ålder och familj inte är hinder för framgång på isen. De hoppas inspirera nästa generation curlingspelare och visa att med rätt stöd är allt möjligt





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