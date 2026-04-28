Anna Michaela och Erik Anders Bergqvist förvärvar fastighet på Vätö för 2,45 miljoner kronor

Anna Michaela och Erik Anders Bergqvist från Lidingö har köpt en fastighet på Domherrestigen 20 i Vätö för 2 450 000 kronor. Huset byggdes 1983 och har en boyta på 94 kvadratmeter. Priset per kvadratmeter i området varierar betydligt, med genomsnitt på 45 005 kronor i Vätö, 32 589 kronor i Norrtälje kommun och 54 025 kronor i länet.

Anna Michaela och Erik Anders Bergqvist, 42 och 44 år gamla från Lidingö, har nyligen förvärvat en fastighet på Domherrestigen 20 i Vätö . Huset, som byggdes 1983, erbjuder en boyta på 94 kvadratmeter och köptes av Kjell Halléns dödsbo.

Affären avslutades i april 2026, och köpesumman landade på 2 450 000 kronor. Detta gör att priset per kvadratmeter för denna fastighet blir 26 064 kronor, vilket är betydligt högre än genomsnittet i Norrtälje kommun, där priset ligger på 32 589 kronor per kvadratmeter. I hela länet är genomsnittspriset 54 025 kronor per kvadratmeter, vilket visar på en stor variation i bostadspriser beroende på plats. Bara några hundra meter från Domherrestigen 20 såldes nyligen ett annat hus på Bofinksvägen 6.

Det huset, som har en boyta på 47 kvadratmeter, såldes för 930 000 kronor, vilket motsvarar 19 787 kronor per kvadratmeter. Under de senaste tolv månaderna har det bara sålts ett hus inom en kilometer från denna fastighet, vilket var Bofinksvägen 6. Under samma period har det dock sålts 56 bostäder i hela postorten Vätö. Priset per kvadratmeter i Vätö ligger på 45 005 kronor, vilket är högre än genomsnittet i Norrtälje kommun men lägre än länet i stort.

På länetivån har bostadspriserna stigit med 1,7 procent under den senaste perioden. Samtidigt har Norrtälje kommun sett en prissänkning på 5,7 procent under det senaste året, medan länet i stort har upplevt en ökning på 1,3 procent. Bland de dyraste bostäderna i området finns Håknäsvägen 116, som såldes för 10 300 000 kronor, och Brändudden 53, som gick för 6 500 000 kronor. Dessa priser visar på en stor spridning i bostadsmarknaden, där vissa områden är betydligt dyrare än andra.

Denna variation kan bero på faktorer som läge, storlek och tillstånd på fastigheterna





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fastighet Bostadspris Vätö Norrtälje Köp Och Sälj

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ulrica Schenströms sista önskanNamn: Anna Friberg. Gör: Reporter och krönikör. Började jobba på Expressen: Första vändan 2003 och kom sedan tillbaka igen 2008 efter att bland annat ha bott ett par år i London. Har tidigare: Jobbat som både reporter och redigerare på Skövde Nyheter och Svenska Dagbladet.

Read more »

Attacken kan bli politiskt bränsle inför höstens valNamn: Erik Wiman Gör: Utrikesredaktör Född: 1977 Började skriva för Expressen: 2020. Bakgrund: Reporter med lång erfarenhet från inrikes- och utrikesbevakning. Har bevakat många av världens stora krig och konflikter och har bland annat tilldelats Röda Korsets journalistpris och Wendelapriset.

Read more »

Nya ägare till fastighet på Ugglevägen 5 i Norrtälje – priset stiger med 20 procent på tre årJulia Louise Cecilia Angvall Zetterling och Erik David Angvall Zetterling har köpt fastigheten på Ugglevägen 5 i Norrtälje för 4 575 000 kronor. Huset byggdes 1967 och har en boyta på 91 kvadratmeter. Priset har ökat med 20 procent sedan förra försäljningen 2022. Bostadsmarknaden i Norrtälje är aktiv med 35 sålda hus inom en kilometer under det senaste året.

Read more »

Inga kommuner har sökt bidrag för teckenspråk i äldreomsorgenÄldreomsorgslyftet inkluderar möjlighet för kommuner att söka bidrag för utbildning i teckenspråk, men inga kommuner har ännu ansökt. Socialminister Anna Tenje uttrycker besvikelse, medan Sveriges Dövas Riksförbund kritiserar bristen på kunskap och flexibilitet i systemet.

Read more »

JUST NU: MFF leder - Allsvenskan - FotbollskanalenMFF leder mot AIK. Erik Botheim har gjort matchens hittills enda mål.

Read more »

Förvaltarprofil får nytt uppdrag efter uppbrottet från AlcurAMF blir nästa arbetsgivare för Alcurs tidigare hedgefond-förvaltare Erik Eikeland. ”Vi är superglada för den här förstärkningen”, säger Katarina Romberg, kapitalförvaltningschef och vd för AMF Fonder till Di.

Read more »