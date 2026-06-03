Annika Hirvonen vill att omröstningen om medborgarskap tas om

Miljöpartiets Annika Hirvonen har lämnat in en händelsemotion till talmannen Norlén, där hon kräver att omröstningen om övergångsregler för medborgarskap tas om. Hon menar att talmannen har missgynnat oppositionen och att han borde ha yrkat på att motionen hänvisas till socialförsäkringsutskottet.

Miljöpartiet s Annika Hirvonen vill att omröstning en om medborgarskap tas om. Hon anser att talmannen Norlén har missgynnat oppositionen och att han borde ha yrkat på att motionen hänvisas till socialförsäkringsutskottet.

Hirvonen menar att det finns en stor press från regeringspartierna att säga nej till en ny omröstning. Oppositionen har anklagat SD för fusk eftersom partiet kallade in två utkvitterade ledamöter för att vinna omröstningen. SD har hävdat att man bara agerade för att omröstningen skulle spegla valresultatet och väljarnas vilja. Frågan om nya medborgarskapsregler beslutades av riksdagen i slutet av april och det var också då det stora bråket om kvittningssystemet startade.

Enligt riksdagsordningen får en händelsemotion väckas vid en händelse av större vikt. Norlén ger som exempel Irakkriget 2003, orkanen Gudrun i Sverige 2005 och att MP fick väcka en motion om Nato och arbetet mot kärnvapen i maj 2022. Att ett riksdagsbeslut utfaller på ett sätt som inte varit väntat bör inte i sig betraktas som en händelse av större vikt, skriver han. Men Hirvonen ger inte upp.

Hon ska yrka på att frågan går vidare till konstitutionsutskottet och därmed håller kammaren en omröstning, dock inte i själva sakfrågan. Talmannen hade dock kunnat välja en annan väg, enligt Hirvonen. Han hade kunnat yrka på att motionen hänvisas till socialförsäkringsutskottet, där frågan om medborgarskapsregler först bereddes.





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