Anställda larmar om missförhållanden på Stockholms Stadsmission: Låga löner och bristande arbetsanpassning ifrågasätts

Granskning av tidningen Arbetet avslöjar kritik mot Stockholms Stadsmission, där anställda vittnar om låga löner, dålig arbetsmiljö och bristande arbetsanpassning. Facket ifrågasätter användningen av bidrag för arbetsträning.

Foto: Bertil Ericson / TT NYHETSBYRÅN Stadsmissionen erbjuder arbetsträning och stöd för de som behöver arbetsanpassning. Organisationen driver en av Sveriges största secondhandkedjor. Anställda på Stockholms Stadsmission vittnar om missförhållanden , enligt en granskning av tidningen Arbetet. Fackförbundet Handels ifrågasätter om organisationens stora bidrag används rätt, med hänvisning till anställdas upplevelser av bristande arbetsanpassningar. Stadsmissionen s chef svarar på kritiken och försäkrar att organisationen arbetar aktivt för att stödja personalen och åtgärda brister så snart de upptäcks.

Flera nuvarande och tidigare anställda vid Stockholms Stadsmission larmar om en rad problem, däribland låga löner, en ohälsosam arbetsmiljö och bristfällig arbetsträning, vilket framgår av en granskning utförd av tidningen Arbetet. Organisationen har sedan 2020 tagit emot betydande belopp, totalt 300 miljoner kronor, i anställningsstöd och bidrag med syftet att underlätta för just arbetsträning. En anonym källa uppger för Arbetet: 'Nästan alla som jobbar där har någon slags problem. Det är därför vi är där och det är därför de får pengar. Samtidigt slits människor sönder och i verkligheten får man inte de anpassningar som står på papperet.'

Facket ifrågasätter nu om dessa pengar verkligen kommer till rätt användning om organisationen inte förmår erbjuda de arbetsanpassningar som utlovas. Henrik Brolin, ombudsman på Fackförbundet Handels, uttrycker det tydligt: 'Pengarna de får är ju till för att de ska arbetsanpassa och integrera de här personerna, det är inte svårare än så. Kan de inte anpassa jobbet så ska de inte ha pengarna. Då ska de gå till någon annan.'

De som anställs arbetar ofta deltid med låga löner. Lönerna ligger i vissa fall kring 21 000 kronor före skatt för heltidsarbete, enligt Arbetet. En tidigare anställd berättar om sin erfarenhet: Efter att ha genomgått arbetsträning erbjöds hon en 75-procentig anställning med lönebidrag. Trots löften om fortsatt anställning fick hon sluta efter tre år. 'Jag uppfattade det som att Stadsmissionen inte vill ha fast anställda, för då har man mer ansvar som arbetsgivare. När jag tänker på hur de behandlar sin personal så blir jag arg. Man är bara gratis arbetskraft', säger källan.

På frågan om hur Stadsmissionen ser på känslan av att utnyttjas som gratis arbetskraft svarar Dianna Hylan: 'Det skär i hjärtat om någon upplever det så, det är inte det vi är till för. Vi har funnits i 170 år och är här för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet, egen försörjning och egenmakt.' Hon tillägger: 'Ja, det tycker jag. Vi känner till att det finns utmaningar och om något inte fungerar så ser vi till att rätta till det snabbt, om det kommer till vår kännedom. Då ser vi över ledarskap, bemanning, rutiner och kopplar även in vår värdegrundssamordnare.'





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stora störningar i tunnelbanan på morgonenGröna linjen i Stockholms tunnelbana drogs på måndagsmorgonen med förseningar. Enligt SL:s webbplats drabbades linje 17, 18 och 19 till…

Read more »

DN Debatt. ”Stockholms hyresmarknad hotar hela landets tillväxt”DN Debatt. Om Sverige ska växa måste Stockholm fungera, men stadens hyresmarknad är ett haveri, skriver företrädare för fastighets- och byggbranschen.

Read more »

Fredssamtal mellan Israel och Libanon inledsKan bli startskott för historiska förhandlingar – men förväntningarna är låga.

Read more »

S och M går ihop – för att få 14-åringar i jobbRedan i åttan ska Stockholms elever få sitt första jobb med lön. Bakom satsningen står både Emilia Bjuggren från Socialdemokraterna och…

Read more »

Andreas Gustavsson: Varför tillåts Turkiets ambassad medverka i Kulturnatt Stockholm?Turkiet får ägna sig åt trivsam goodwill, samordnad och marknadsförd av Stockholms stad, som om regimen aldrig åtalat min medarbetare Joakim Medin.

Read more »

Det låga barnafödandet plågar industriländerI OECD-länderna faller barnafödandet. Faktorer som arbetslöshet, kostnadskris, bostadsbrist och äldre förstföderskor är delförklaringar till barnkrisen.

Read more »