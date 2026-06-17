Ansvarsfrågor till Medborgerlig samling (MED) i Laholms kommun

Enligt en artikel, kräver en del frågor svar. Ska vi se till helheten eller enbart till enskilda frågor? Vad står de lokala politikerna i Medborgerlig samling (MED) för? Handlar det om enskilda sakfrågor, eller finns det en helhetssyn som visar ansvarstagande för de utmaningar som Laholms kommun står inför? Har deras politik förankring i rikspolitiken, och står de bakom den politik som partiet driver nationellt?

Ett antal frågor kräver svar. Ska vi se till helheten eller enbart till enskilda frågor? Vad står de lokala politikerna i Medborgerlig samling (MED) för?

Handlar det om enskilda sakfrågor, eller finns det en helhetssyn som visar ansvarstagande för de utmaningar som Laholms kommun står inför? Har deras politik förankring i rikspolitiken, och står de bakom den politik som partiet driver nationellt? Ni menar också att krav på så kallad jämställdhetsintegrering i förordningar och regleringsbrev till myndigheter ska avskaffas. Därför är ni skyldiga väljarna ett svar: Hur ska vi kunna säkerställa barnens rätt till en trygg skolgång med hög kvalitet?

Hur tänker ni kring Skolinspektionen och andra former av planer och tillsyn som finns för att säkerställa kvalitet och trygghet i skolan? Ni uttrycker er på följande sätt: ’Krav på planer och statlig tillsyn av verksamheter ska tas bort. ’ Vilket leder till att diskrimineringslagen ska fokusera på att ge ett civilrättsligt skydd mot faktisk diskriminering och att kraven på bevisning ska höjas för att öka rättssäkerheten. Vilket leder till att offret för diskrimineringen kommer bli hårt prövad.

Vad innebär jämställdhet, jämlikhet och trygghet för alla våra invånare – särskilt för de mest sårbara, kvinnor och barn? Detta är vad den moderata fullmäktigegruppen i Laholm anser





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