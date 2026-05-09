Antal kommer inte att sätta gränser för uppåverkande priser på vigselringar – vad ska du då göra?

Med stigande priser på guldbelägna ädelmetaller och platina har prisnivån på de klassiska vigselringarna stigit. Men det finns alternativ. Jag rekommenderar att besöka en återbruksgöteborg (göteborgskedja.se) eller kontakta en av de smyckeskedjor som erbjuder en omvandling av gamla smycken till nya.

Bara fantasin sätter gränser för hur dyra vigselringarna kan bli. I dag kostar en klassisk, slät guldring i 18 karat guld på 8,5 gram 10 000 kronor mer än för sex år sedan.

Förklaringen till detta prisvåg är att spotpriset på guld har stigit med 40 procent under det senaste året. Samtidigt har spotpriset på platina ökat med över 100 procent. Enligt Smycka uppskattar genomsnittskunden att den lägger mellan 15 000 och 55 000 kronor per ring, men det finns både dyrare och billigare alternativ. Kanske är det dags att gå ner i karat eller satsa på smalare förutsättningar – om än bara tillfälligt.

Även Guldsmedsmästarna slå ett slag för återbruk och vill uppmuntra till att tänka om kring de smycken och arvegods som kan omvandlas till nya. För mer information finns det på deras hemsida





